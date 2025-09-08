Mercadona ofrece un empleo de más de 1.500 euros en un pueblo de Cádiz

Mercadona ha publicado una oferta de empleo en Villamartín, municipio de la Sierra de Cádiz, que ha despertado el interés de quienes buscan estabilidad laboral en la provincia. La cadena de supermercados presidida por Juan Roig necesita incorporar personal de supermercado con contrato indefinido y diferentes posibilidades de jornada, una oportunidad que ha sido difundida a través de la web del propio supermercado y también a través de la plataforma InfoJobs.

Contrato indefinido y sueldos según jornada

Según indica la propia compañía en su web de empleo, la retribución base para un puesto de personal de supermercado a jornada completa ronda los 1.553 euros brutos mensuales en 2024. Sin embargo, en este caso concreto, no se especifica el tipo de jornada, por lo que los ingresos pueden variar en función de las horas asignadas.

El contrato que se ofrece es indefinido, lo que garantiza estabilidad desde el primer día, y con formación interna a cargo de la empresa. Mercadona resalta además la posibilidad de promoción dentro de la compañía, un aspecto valorado por muchos candidatos en busca de un proyecto laboral a largo plazo.

Dependiendo del perfil de los solicitantes las opciones son:

40 h/semana

Jornadas semanales de 5 días

Turnos rotativos de mañana y tarde

Retribución mensual bruta con progresión salarial de 1.685€ a 2.280€

20 h/semana

Jornadas semanales de 5 o 3 días, según necesidad

Turnos fijos y/o rotativos

Retribución mensual bruta con progresión salarial de 843€ a 1.140€

15 h/semana

Jornadas semanales de 2 días

Retribución mensual bruta con progresión salarial de 632€ a 855€

Requisitos de la oferta

La oferta publicada por Mercadona en Villamartín va dirigida a candidatos con estudios mínimos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). No se exige experiencia previa, aunque sí se valoran la motivación, la capacidad de trabajo en equipo y la orientación al cliente.

Entre las condiciones establecidas, se requiere disponibilidad horaria para trabajar de lunes a sábado en turnos rotativos de mañana o tarde. La compañía también señala que se busca un perfil polivalente, capaz de adaptarse a diferentes secciones del supermercado, como caja, reposición, panadería o atención en mostradores de frescos.

Qué funciones se desempeñarán

Las principales funciones del puesto incluyen:

Tareas de reposición y atención en sala de ventas .

. Cobro en caja y atención al cliente .

. Preparación y reposición de productos en secciones como carnicería, pescadería, charcutería o panadería.

en secciones como carnicería, pescadería, charcutería o panadería. Mantenimiento del orden y limpieza en el área de trabajo.

Se trata, por tanto, de un puesto versátil que requiere implicación y capacidad de organización, ya que el trabajador deberá adaptarse a las necesidades de cada área en el supermercado.

Oportunidad en la Sierra de Cádiz

La oferta se enmarca en la estrategia de Mercadona de reforzar su plantilla en diferentes puntos de España, especialmente en zonas donde el crecimiento de la demanda requiere nuevas incorporaciones. Villamartín, con unos 12.000 habitantes, es uno de los principales municipios de la Sierra de Cádiz y sirve de referencia para localidades cercanas.

La llegada de un contrato indefinido en un contexto laboral marcado por la temporalidad puede suponer un atractivo importante para los vecinos de la zona. Además, el hecho de que no se exija experiencia previa amplía las posibilidades para jóvenes que buscan su primer empleo o personas en situación de desempleo que quieran reorientar su carrera.

Cómo inscribirse en la oferta

Las personas interesadas en optar a esta vacante pueden hacerlo a través de Mercadona y de Infojobs que es donde se ha publicado la oferta. El proceso de inscripción se realiza online, y la compañía suele contactar con los candidatos seleccionados para una primera entrevista.

En paralelo, la empresa mantiene activas otras vacantes en distintos puntos de Andalucía, con condiciones similares en cuanto a estabilidad, formación y retribución. La oferta en Villamartín confirma la tendencia de Mercadona de reforzar su presencia en zonas rurales y medias, contribuyendo a generar empleo estable en localidades que no siempre concentran este tipo de oportunidades laborales.