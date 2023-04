Estos son los alimentos prohibidos que suponen un riesgo durante el embarazo

La curiosa iniciativa del hospital de Puerto Real de regalar un bocadillo de jamón a las madres que dan a luz ha abierto el debate sobre los alimentos que pueden comerse durante el embarazo. En la actualidad, por recomendación médica, se insta a llevar una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, para evitar impacto negativo sobre el feto. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) marca los alimentos seguros que se pueden consumir sin riesgo alguno durante el embarazo.

Pescado

Cuando tenga un alto contenido en mercurio, como el pez espada, el atún, la caballa o el bacalao. En el caso de estar crudo, ahumado o marinado no se debe consumir ningún pescado, ya que puede contener bacterias o parásitos. Tampoco es aconsejable el marisco, incluyendo ostras, almejas y mejillones.

Leche cruda

La leche no pasteurizada puede contener bacterias de listeria. Por ello, no se recomienda su consumo, pero tampoco el de quesos frescos o de pasta blanda (tales como el camembert, brie, mozzarella o los azules) que no indiquen en su etiqueta que fueron elaborados con leche pasteurizada. A estos se añaden los quesos rallados o loncheados industriales. Desde la AESAN, se aconseja retirar la corteza de todos los quesos antes de ingerirlos.

Frutas y hortalizas

Las embarazadas han de tener especial cuidado con frutas no lavadas previamente. A su vez, los brotes crudos (de judías, alfalfas, soja...) son alimentos de riesgo por enfermedades bacterianas.

Huevos

Ni crudos, ni poco cocinados. Además, todo lo que contenga huevo, es de riesgo potencial. En este apartado entran las salsas, mayonesas, merengues, pasteles, mousses, tiramisú, entre otros.

Carne

Para su consumo debe estar muy hecha. En caso de que esté cruda, poco hecha o sean carpaccios, no puede ingerir. Tampoco los embutidos o cualquier preparado industrial. Los patés refrigerados tampoco son buena elección.

Alimentos preparados

Todos aquellos precocinados con huevo, vegetales, carne, brotes, fiambre, pescado o derivados estarán en la lista negra de las embarazadas. Esto incluye los sándwiches en envase. En general, se desaconsejan los productos ya elaborados.

Zumos

Los zumos envasados y no pasteurizados tampoco se pueden consumir. Estos pueden contener bacterias dañinas como la listeria o salmonela.

Exceso de cafeína

Aunque se puede consumir café y otros líquidos que contienen cafeína, hay que moderar su consumo. Una dosis alta se considera por encima de 300mg.

Alcohol

Las bebidas alcohólicas quedan totalmente prohibidas durante el embarazo.

En contraposición, se recomienda el consumo de cereales integrales, las carnes magras o de ave frente a las carnes rojas y el pescado hervido, siempre y cuando presente bajos niveles de mercurio. Respecto a las grasas, se deben priorizar las insaturadas como el aceite de oliva o el aguacate y no las saturadas que provienen de la bollería industrial y las bebidas azucaradas.