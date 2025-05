Alerta por la estafas tras el apagón con estas llamadas y mensajes al móvil

El apagón total vivido en España el lunes 28 abril parece que no ha terminado. Y es que a la tensión vivida durante la jornada sin luz -en muchas partes de casi un día- le siguen aquellos que intentan aprovecharse de la situación para sacar partido. De ello, han advertido las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en estas jornadas han pedido a los ciudadanos que tengan cuidado con posibles engaños y estafas relacionados con la falta de electricidad y, también, de los problemas de comunicación a través de los teléfonos móviles, que siguen registrándose en distintos puntos de la geografía.

Para cometer estos delitos, los 'cacos' sueles utilizar los teléfonos con llamadas y mensajes como a través de las redes sociales. Desde el lunes se han comentado distintos 'modus operandi' de estos ciberdelicuentes, que tienen a las persónas con más vulnerabilidad entre sus posibles víctimas. Desde la Policía Nacional, asi como desde las asociaciones de consumidores, se pide tener precaución y no facilitar ningún tipo de datos si recibes estas llamadas y mensajes.

El 'falso' descuento en las facturas por las molestias

Así, desde Facua ha tenido conocimiento de que se están produciendo llamadas telefónicas donde el estafador simula contactar con el usuario en nombre de su compañía eléctrica para ofrecerle una falsa compensación de un 20% de la factura por las molestias derivadas de las horas que los hogares estuvieron sin suministro eléctrico. los timadores piden a los usuarios que les faciliten su número de cuenta bancaria. El objetivo en realidad es efectuar cargos a la cuenta.

FACUA advierte de que las comercializadoras no están llamando a sus clientes para ofrecerles ningún tipo de descuento ni compensación en sus facturas por las horas que estuvieron sin luz como consecuencia del apagón generalizado que sufrió España. Por ello, recomienda estar atentos y, en caso de recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos de este tipo, no ofrecer ningún tipo de información personal o bancaria.

FACUA advierte a los consumidores que hayan sido víctimas de esta estafa que revisen de forma habitual sus cuentas y anulen los posibles cargos ilícitos de los que sean objeto. Al tratarse de cargos en cuenta y no a través de tarjeta, la anulación puede realizarse de forma inmediata a través de la app del banco. De no utilizarla, los afectados pueden acudir a su oficina habitual de su entidad para solicitarlo. En caso de sufrir una de estas estafas y haber facilitado los datos de la tarjeta de débito o crédito, para anular los cargos es necesario presentar una reclamación al banco a la mayor brevedad, preferentemente por escrito para tener constancia de ella. FACUA viene tramitando numerosas reclamaciones de usuarios a los que las entidades bancarias niegan la devolución del dinero estafado, aunque en la gran mayoría de casos acaban haciéndolo sin necesidad de interponer demandas judiciales.

La estafa del hijo en apuros versión apagón

La Policía Nacional ha lanzado una alerta sobre los mensajes que están llegando al móvil donde un familiar avisa de estar en apuros y que no es más que otra estafa. "Mamá, aún no me funciona el teléfono, me puedes escribir a este número. Necesito ayuda", es el texto que llega al teléfono. La Policía recuerda que sólo están intentando aprovecharse de la situación con esta forma habitual y que a cualquiera puede poner nervioso, como que un hijo tenga problemas, y de la que está haciendo su propia versión apagón.

Por eso, desde el cuerpo policíal te recuerdan que "no piques". No pinches en ningún enlace ni mandes ningún mensaje a ese móvil, "manten la calma" e intenta ponerte en contacto lo primero con el familiar que supuestamente está en apuros.