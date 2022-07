Alerta por el calor en Cádiz: Estas son las temperaturas que se alcanzarán en cada municipio de la provincia, con hasta 44 grados

El interior de la provincia de Cádiz ha entrado este domingo en aviso rojo por el calor, con la zona de la campiña en riesgo extremo por las altas temperaturas que se darán durante toda la jornada, con las máximas previstas a partir de las cuatro de la tarde según las previsiones.

Sin embargo, otras zonas no se librarán del calor. De hecho en la Bahía de Cádiz, en ciudades de costa, se superarán los 40 grados de máxima. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología esos picos de temperaturas se alcanzarán en Chiclana y Puerto Real. En San Fernando se esperan hasta 39 y en Cádiz 36 grados. Todo esto sin que las mínimas bajen de los 24/25 grados, con noches muy calurosas en la que está siendo muy difícil coger el sueño.

La AEMET mantiene activado el aviso rojo en el campiña, el naranja en la Sierra y el amarillo en casi todo el litoral gaditano. Sólo se libra el Campo de Gibraltar, con temperaturas que se mantendrán sobre los 30 grados. Los vientos serán variables flojos con brisas y habrá levante en el Estrecho.

Para el lunes apenas se prevén cambios, aunque el aviso de la AEMET desciende a naranja, con riesgo medio.

Las temperaturas mínimas y máximas por municipio este domingo

Bahía de Cádiz

Cádiz: 25/36

Puerto Real: 24/40

San Fernando: 25/39

El Puerto: 22/40

Chiclana: 24/41

Costa Noroeste y Jerez

Rota: 23/35

Sanlúcar: 20/40

Chipiona: 22/35

Trebujena: 21/44

Jerez:20/44

San José del Valle:24/42

Janda

Conil: 24/37

Barbate:24/36

Vejer: 24/39

MEdina:24/42

Benalup-Casas Viejas: 23/42

Alcalá de los Gazules: 23/42

Paterna:23/43

Sierra

Arcos: 23/43

Bornos:24/42

El Bosque: 25/42

Alcalá del Valle: 24/41

Algar: 24/43

Algodonales: 26/42

Benaocaz:23/39

Bornos::24/42

El Gastor:24/40

Espera:23/43

Grazalema: 25/39

Olvera: 24/42

Prado del Rey: 24/41

Puerto Serrano: 25/44

Setenil de las Bodegas: 25/41

Torre Alháquime: 25/42

Ubrique: 24/41

Villaluenga del Rosario: 22/37

Villamartín: 25/43

Zahara de la Sierra: 26/41

Campo del Gibraltar

Algeciras: 20/28

La Línea: 21/27

Los Barrios: 19/32

San Roque: 21/30

Tarifa: 23/30

Castellar: 19/35

Jimena de la Frontera: 18/37

Andalucía

La predicción meteorológica anuncia para este domingo temperaturas "significativamente altas" en muchas zonas de Andalucía, con una máxima prevista de 45 grados en Córdoba y con provincias como Sevilla, Granada, Huelva o Jaén que se acercarán.La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene aviso rojo por calor en las provincias de Córdoba y Cádiz, y naranja en el resto de la comunidad, ya que se esperan máximas de 43 grados en la capital de Sevilla, 42 en las de Granada y Huelva, y 41 grados en Jaén.La temperatura será más baja en el litoral, aunque en Cádiz se llegará a los 35 grados, en Almería serán 33 y en Málaga 32 grados.

Recomendaciones ante temperaturas muy elevadas

Entre las principales recomendaciones figuran evitar las salidas y las actividades en las horas de más calor y más aún las actividades físicas como el deporte, la jardinería, el bricolaje, etc. Al salir a la calle, procurar estar a la sombra, llevar la cabeza protegida, vestidos ligeros (algodón) y amplios, de color claro, y una botella de agua consigo. También se aconseja cerrar las ventanas y cortinas en las fachadas expuestas al sol, manteniendo las ventanas cerradas mientras la temperatura de la calle sea mayor que la de su casa.

Respecto a la bebida y la comida, se recomienda ingerir líquidos lo más posible, incluso sin sed. La mejor bebida es el agua, a temperatura ambiente, no demasiado fría. Los zumos de fruta, la leche, o sopas frías como el gazpacho nos ayudan a estar bien hidratados. También es recomendable evitar el consumo de bebidas alcohólicas, bebidas excitantes como el té o el café. A la hora de comer, hágalo según su costumbre, preferentemente fruta y verdura, fraccionando las comidas a lo largo del día y en cantidades moderadas, y evitando las comidas calientes, pesadas y copiosas.

Para disminuir los efectos del calor sobre el sueño, es aconsejable establecer un horario regular y dormir una siesta no superior a 30-45 minutos. También es recomendable cenar regularmente y de forma ligera --esperar dos o tres horas antes de meterse a la cama--, no consumir alcohol, cafeína ni otros excitantes antes de ir a la cama y huir de interferencias exteriores, como el ruido. Se debe mantener las habitaciones frescas y recurrir al aire acondicionado. Si no se dispone de él, son importantes las duchas con agua tibia (no fría).