Alejandro Sanz le para los pies a Broncano en 'La Revuelta' en las preguntas clásicas

Alejandro Sanz visitó La Revuelta, el programa presentado por David Broncano, entre ambos existe una relación de amistad y confianza que es palpable a través de la pequeña pantalla. El artista pisaba el programa para presentar su nuevo disco, ¿Y ahora qué? Para ello, el de Jaén no dudó en presentarlo con todos los honores.

"Es el artista español quizás más exitoso de la historia posiblemente. Il capo, el presidente del sindicato. Ya sabéis quien es pero lo presento con honores, Alejando Sanz". Con estas palabras interrumpía el cantante en el plató. "Es una presentación increíble. Presidente del sindicato", afirmó Sanz después de saludar al público.

Alejandro Sanz reprende a Broncano

Durante la charla, Sanz aprovechó para lanzar una crítica amable, pero directa, a Broncano: "Tienes que parar en algún momento de hacer estas preguntas a los invitados", le dijo, con tono mezcla de broma y reproche.

No es la primera vez que el cómico somete a sus invitados a curiosas cuestiones sobre su vida personal: preguntas sobre sexo, dinero o relaciones familiares forman parte del guion de La Revuelta, pero Sanz no se cortó al señalar que algunas ya rozaban lo absurdo.

Entre sus sugerencias, el artista bromeó con que Broncano debería optar por preguntas más inocentes, casi tipo revista juvenil: "Tienes mucho que aprender de la Super Pop. Pregunta por la comida favorita, el color favorito… algo distinto", le propuso, en lugar de indagar en tabúes fáciles.

El músico también le recordó al presentador que "hay que ser coherente con la edad que tienes": no es lo mismo interrogar sobre las relaciones íntimas con preguntas subidas de tono cuando ambos ya no están en sus veinte.

Más allá del tono crítico, la conversación entre Sanz y Broncano mantuvo la complicidad habitual entre ellos. El artista habló también sobre su dedicación al trabajo: reveló que, durante un tiempo, pasaba hasta 16 horas al día en el estudio, lo que le dificultaba encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Recientemente, Alejandro Sanz ha incorporado un par de Grammy más a su colección, perpetuando su posición como artista español con más premios Grammy.

El cantante responde de manera evasiva a la preguntas clásicas

Otro de los momentos más divertidos de la entrevista llegó cuando Broncano preguntó por su patrimonio y por sus relaciones sexuales. En su respuesta, Sanz no se achicó y aprovechó para lanzar otro dardo amable al humorista: "Tienes que ser coherente con tu edad… Una vez que preguntas y te dicen, termina el tema".

Alejandro Sanz no quiso contestar de manera sincera a las clásicas preguntas que son parte de la entrevista con Broncano y apostó por despacharlo con un "todo más que tú". Esta respuesta, sin duda, conquistó al público presente en el teatro.

El artista no quiso desaprovechar la ocasión para comentar que su intento de reconciliación entre David Broncano y Pablo Motos no fue como esperaba. "Creía que lo podía conseguir y al final mejor que me dedique a lo mío. Ya os podéis matar, haced lo que queráis", afirmó Sanz y esto no pudo evitar que el público estallase en carcajadas.