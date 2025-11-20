Monkey Week 2025 en El Puerto: horarios, artistas, cartel por días y entradas

El Monkey Week, en una de sus ediciones pasadas celebradas en Sevilla

Monkey Week regresa por todo lo alto a El Puerto de Santa María del jueves 20 al sábado 22 de noviembre. El festival que vio pasar a Rosalía, Nathy Peluso, Carolina Durante o Arde Bogotá en sus inicios arranca con un cartel de artistas y grupos independientes diversos y prometedores. El cartel de esta edición lo encabezan artistas y grupos ya reconocidos en la escena alternativa como Joe Crepúsculo o Cupido y otros que vienen pisando fuerte como Sanguijuelas del Guadiana, Repion o La Paloma. Una de las apuestas principales de este año es la banda canadiense Destroyer, de quienes se declaró fan hace unos días Pedro Sánchez en una entrevista en RNE.

La fuerza de Monkey Week reside también en los tipos de escenarios. Un castillo, un monasterio, unas bodegas o un teatro, entre los diferentes telones de fondo que apuntalan la fiesta independiente que es Monkey Week. Este festival con identidad propia, diferente a otras propuestas que se conocen, es una reconocida y contrastada plataforma de lanzamiento para grupos emergentes.

Horarios y cartel por días del Monkey Week 2025

Cartel y horarios del jueves 20 de noviembre

Escenario Bodega - Castillo San Marcos

15:00 – Anouck the Band

22:00 – Sanguijuelas del Guadiana

23: 15 - Winona Riders (AR)

00:30 – Mitsune (DE)

01:45 – Julia de Arco

02:45 – Tiraya & PatataOnStereo

Milwaukee

21: 30 - Musgö

23:00 - Karmento

00:00 – Calequi y las Panteras

01:15 – Idoipe

Promfest Sala Padreo

22:15 – J Battle

23:30 – Çantamarta

00:45 – Ven’nus

2:00 – Blaya

03:15 – Ultralágrima

Campus Rock - Teatro Pedro Muñoz Seca

22:45 – Madmess (PT)

00:00 – Unsafe Space Garden (PT)

01:15 – Them Flying Monkeys (PT)

Viernes 21 de noviembre en Monkey Week 2025

Casa Cossío

15:45 – Pleito

17:00 - Gonzalo Brancciari (UY)

18:15 - Paco Pecado

19:30 - Capitao Fausto (PT)

20:45 – Susobrino (BE)

Teatro Pedro Muñoz Seca

16:15 – Delfina Campos (AR)

17:15 - LAGOSS

18:30 - Devon Rexxi (NL)

19:45 - Marineros (CL)

Escenario Bodega - Castillo de San Marcos

16:15 - Moundrag (FR)

17:30 - Bernarda

18:45 - Castazabal

19:45 - AJOU!

21:15 - Los Sara Fontan

Conciertos en el Monasterio de La Victoria del viernes 21 de noviembre en Monkey Week 2025

Escenario Milwaukee

16:15 – Las Nietas del Charli

17:45 – Dulzaro

19:00 – Silitia

20:15 – Sofía Gabanna

21:15 – L0rna

22:30 – Analog Roots

2:00 – Pio Paradox & Betty Miserias

Promfest Sala Padreo

18:15 - Los Chivatos

19:30 – Vangoura

20:45 – Anouck the Band

Pista Jägermusic

20:30 – Euskoprincess

22:00 – Aiko el Grupo

23:15 - KU!

00:30 - Repion

2:00 – Joe Crepúsculo

3:00 – Dalila

Capilla del Monasterio de la Victoria

21:15 - La Tania

23:15 – Tristán! & The Jazz Band Air

1:15 - Throes + The Shine (AO)

Claustro del Monasterio de la Victoria

22:15 - La Paloma

00:15 – Ortiga

02:00 - Cupido

03:30 - Cervatana

Sábado 22 de noviembre en Monkey Week 2025

Escenario El Puerto de Santa María - Plaza Alfonso X

12:00 – Capitán Demo

13:00 – La Batalla de Bandas

16:30 – Salvana

17:45 – Maximiliano Calvo

19:00 – Juventude

20:15 – Dear Joanne

21:30 – Ashleys

22:45 – Space Surimi

Teatro Pedro Muñoz Seca

16:00 – Tristicis

17:15 – G la Sosita

18:30 – Rata

19:45 - Memocracia

Casa Cossío

15:45 – Helicóptero Boom

17:00 – Por las Noches

18:15 – Estrella Fugaz

19:30 – Sin Bragas

20:45 – Jardín

22:15 – Frente Abierto

Escenario Milwaukee

16:15 – Bariri

17:45 – Le Parody

19:00 – Rizha

20:00 - Drupe

21:15 - TOC

23:00 – Sedjat

02:00 – Modem956

Promfest Sala Padreo

17:00 – Erin Memento

18:15 – Diamante Negro

19:30 – KU!

Pista Jägermusic

20:30 – Dharmacide

22:00 – La Valentina (FR)

23:00 – Sunflowers (PT)

00:30 – Taqbir (MA)

01:30 – Sylvie’s Head (SE)

03:15 – Nusar3000

Capilla del Monasterio de La Victoria

21:00 – Carmen Lancho

23:00 – Teo Planell

00:30 – Azuleja

Claustro del Monasterio de La Victoria

21:45 – Vera Fauna

23:30 – Destroyer (CA)

01:15 – 800 Gondomar (PT)

02:30 – Sistema de Entretenimiento

03:45 – Dame Area

Entradas para Monkey Week 2025

Los abonos para público general, que permiten el acceso a conciertos y showcases, están al precio de 99 euros que incluye la entrada a todos los días. Por otro lado, el abono para el viernes y el sábado tiene un coste de 76 euros. Las entradas por día varían según la jornada: 38 euros para el jueves y 47 euros para viernes y sábado.