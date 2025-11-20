Monkey Week 2025 en El Puerto: horarios, artistas, cartel por días y entradas
El festival de música independiente regresa al municipio portuense, tras unos años en Sevilla, del jueves 20 al sábado 22 de noviembre
Monkey Week regresa por todo lo alto a El Puerto de Santa María del jueves 20 al sábado 22 de noviembre. El festival que vio pasar a Rosalía, Nathy Peluso, Carolina Durante o Arde Bogotá en sus inicios arranca con un cartel de artistas y grupos independientes diversos y prometedores. El cartel de esta edición lo encabezan artistas y grupos ya reconocidos en la escena alternativa como Joe Crepúsculo o Cupido y otros que vienen pisando fuerte como Sanguijuelas del Guadiana, Repion o La Paloma. Una de las apuestas principales de este año es la banda canadiense Destroyer, de quienes se declaró fan hace unos días Pedro Sánchez en una entrevista en RNE.
La fuerza de Monkey Week reside también en los tipos de escenarios. Un castillo, un monasterio, unas bodegas o un teatro, entre los diferentes telones de fondo que apuntalan la fiesta independiente que es Monkey Week. Este festival con identidad propia, diferente a otras propuestas que se conocen, es una reconocida y contrastada plataforma de lanzamiento para grupos emergentes.
Horarios y cartel por días del Monkey Week 2025
Cartel y horarios del jueves 20 de noviembre
Escenario Bodega - Castillo San Marcos
15:00 – Anouck the Band
22:00 – Sanguijuelas del Guadiana
23: 15 - Winona Riders (AR)
00:30 – Mitsune (DE)
01:45 – Julia de Arco
02:45 – Tiraya & PatataOnStereo
Milwaukee
21: 30 - Musgö
23:00 - Karmento
00:00 – Calequi y las Panteras
01:15 – Idoipe
Promfest Sala Padreo
22:15 – J Battle
23:30 – Çantamarta
00:45 – Ven’nus
2:00 – Blaya
03:15 – Ultralágrima
Campus Rock - Teatro Pedro Muñoz Seca
22:45 – Madmess (PT)
00:00 – Unsafe Space Garden (PT)
01:15 – Them Flying Monkeys (PT)
Viernes 21 de noviembre en Monkey Week 2025
Casa Cossío
15:45 – Pleito
17:00 - Gonzalo Brancciari (UY)
18:15 - Paco Pecado
19:30 - Capitao Fausto (PT)
20:45 – Susobrino (BE)
Teatro Pedro Muñoz Seca
16:15 – Delfina Campos (AR)
17:15 - LAGOSS
18:30 - Devon Rexxi (NL)
19:45 - Marineros (CL)
Escenario Bodega - Castillo de San Marcos
16:15 - Moundrag (FR)
17:30 - Bernarda
18:45 - Castazabal
19:45 - AJOU!
21:15 - Los Sara Fontan
Conciertos en el Monasterio de La Victoria del viernes 21 de noviembre en Monkey Week 2025
Escenario Milwaukee
16:15 – Las Nietas del Charli
17:45 – Dulzaro
19:00 – Silitia
20:15 – Sofía Gabanna
21:15 – L0rna
22:30 – Analog Roots
2:00 – Pio Paradox & Betty Miserias
Promfest Sala Padreo
18:15 - Los Chivatos
19:30 – Vangoura
20:45 – Anouck the Band
Pista Jägermusic
20:30 – Euskoprincess
22:00 – Aiko el Grupo
23:15 - KU!
00:30 - Repion
2:00 – Joe Crepúsculo
3:00 – Dalila
Capilla del Monasterio de la Victoria
21:15 - La Tania
23:15 – Tristán! & The Jazz Band Air
1:15 - Throes + The Shine (AO)
Claustro del Monasterio de la Victoria
22:15 - La Paloma
00:15 – Ortiga
02:00 - Cupido
03:30 - Cervatana
Sábado 22 de noviembre en Monkey Week 2025
Escenario El Puerto de Santa María - Plaza Alfonso X
12:00 – Capitán Demo
13:00 – La Batalla de Bandas
16:30 – Salvana
17:45 – Maximiliano Calvo
19:00 – Juventude
20:15 – Dear Joanne
21:30 – Ashleys
22:45 – Space Surimi
Teatro Pedro Muñoz Seca
16:00 – Tristicis
17:15 – G la Sosita
18:30 – Rata
19:45 - Memocracia
Casa Cossío
15:45 – Helicóptero Boom
17:00 – Por las Noches
18:15 – Estrella Fugaz
19:30 – Sin Bragas
20:45 – Jardín
22:15 – Frente Abierto
Conciertos en el Monasterio de La Victoria del viernes 21 de noviembre en Monkey Week 2025
Escenario Milwaukee
16:15 – Bariri
17:45 – Le Parody
19:00 – Rizha
20:00 - Drupe
21:15 - TOC
23:00 – Sedjat
02:00 – Modem956
Promfest Sala Padreo
17:00 – Erin Memento
18:15 – Diamante Negro
19:30 – KU!
Pista Jägermusic
20:30 – Dharmacide
22:00 – La Valentina (FR)
23:00 – Sunflowers (PT)
00:30 – Taqbir (MA)
01:30 – Sylvie’s Head (SE)
03:15 – Nusar3000
Capilla del Monasterio de La Victoria
21:00 – Carmen Lancho
23:00 – Teo Planell
00:30 – Azuleja
Claustro del Monasterio de La Victoria
21:45 – Vera Fauna
23:30 – Destroyer (CA)
01:15 – 800 Gondomar (PT)
02:30 – Sistema de Entretenimiento
03:45 – Dame Area
Entradas para Monkey Week 2025
Los abonos para público general, que permiten el acceso a conciertos y showcases, están al precio de 99 euros que incluye la entrada a todos los días. Por otro lado, el abono para el viernes y el sábado tiene un coste de 76 euros. Las entradas por día varían según la jornada: 38 euros para el jueves y 47 euros para viernes y sábado.
