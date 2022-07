Chipiona es esa localidad que tiene cierta relevancia más allá de la provincia de Cádiz por sus playas, el turismo que recibe y por ser la tierra natal de Rocío Jurado, entre muchas cosas más. En los últimos años, la popularidad de Chipiona es tal que se está impulsando desde dentro la idea de fortalecer este destino como un balneario natural para fomentar el turismo de salud

¿Qué es un balneario? Según la RAE, es aquello perteneciente o relativo a los baños públicos, especialmente a los medicinales. Por lo que la función de un balneario es la de curar. ¿Y se podría considerar a Chipiona un balneario natural?

El origen de esta lucha por fortalecer Chipiona como balneario natural viene de lejos. Hay que recordar que el primer sanatorio marítimo de España se abrió en 1897 en esta localidad, lo hizo el doctor Tolosa Latour.

¿Son curativas de verdad las aguas de Chipiona?

Un balneario natural es aquel cuyos tratamientos son siempre naturales. En este caso, Chipiona basa su tesis en barro, agua de mar, algas, sol y luz. El entorno de Chipiona se considera particularmente especial por su ubicación geográfica y las horas de luminosidad.

La teoría de que las aguas de Chipiona son curativas vienen de lejos. Tiene su base en el uso de todo el conjunto de los recursos naturales para mejorar la vida de las personas. Según un informe de la oficina de turismo de Chipiona, la alimentación de huerta y mar, el clima suave y el agua de mar hacen de esta municipio un entorno único.

Por ello, defienden las ventajas de tratarse en Chipiona con baños de agua de mar, ya que esta contiene yodo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Según expertos, un buen baño en el agua reduce el estrés y mejora la circulación sanguínea. A propósito del yodo, este mineral alivia la fatiga, mejora la memoria, reduce el colesterol e incluso ayuda a reducir la depresión. Además, de las ventajas de las horas de sol, con todo lo que conlleva para la salud, también destacan los barros y las algas que también tienen propiedades buenas para la salud.

¿Pero son curativas las aguas de Chipiona? A nivel científico no se ha especificado que estas aguas tengan algo excepcional que no esté disponible en otras localidades de la Costa de la Luz. Tampoco se ha confirmado que las aguas puedan curar directamente una enfermedad, aunque sí ayuda con ciertas dolencias. Lo que sí es seguro, es que un buen baño en la playa y un rato de sol cambia el ánimo. Por lo que, aunque no sea de una manera inmediata, el mar mejora la salud de una forma u otra.