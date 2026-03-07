Así afectará a Cádiz el eclipse solar total de agosto de 2027

El 2 de agosto de 2027 quedará marcado en el calendario astronómico de Cádiz. Ese día la Luna se alineará con el Sol y provocará un eclipse solar total visible desde buena parte de la provincia, un fenómeno poco frecuente que convertirá el día en noche durante unos minutos. En Cádiz capital, según los cálculos astronómicos disponibles, la fase total durará cerca de tres minutos, un tiempo suficiente para contemplar uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del cielo.

Lo que ocurrirá durante esos minutos es lo que hace único a un eclipse total. Europa no vive un evento de estas características desde 1999, por lo que para muchos será la primera vez que puedan presenciar cómo el Sol desaparece por completo detrás de la Luna.

Tres minutos de oscuridad en Cádiz capital

El fenómeno comenzará a sentirse en la capital gaditana a media mañana. Según los cálculos astronómicos, el eclipse parcial comenzará a las 09:40:36, momento en el que la Luna empezará a cubrir lentamente el disco solar.

La secuencia completa del fenómeno será la siguiente:

Inicio del eclipse parcial: 09:40:36

09:40:36 Inicio de la totalidad: 10:45:17

10:45:17 Momento máximo del eclipse: 10:46:41

10:46:41 Fin de la totalidad: 10:48:05

10:48:05 Fin del eclipse parcial: 11:59:23

Esto significa que en Cádiz capital el Sol quedará completamente oculto durante casi tres minutos, aproximadamente 2 minutos y 50 segundos de oscuridad plena.

Durante ese intervalo se producirá el momento más espectacular del fenómeno: la aparición de la corona solar, la atmósfera exterior del Sol que normalmente permanece invisible debido al intenso brillo del astro.

La divulgadora científica Heike Mai, embajadora de los eclipses de la Fundación Starlight, explica que la diferencia entre un eclipse parcial y uno total es enorme. "Aunque quede solo un pequeño borde del Sol visible, la experiencia no es la misma. Solo cuando desaparece al cien por cien aparece la corona solar y el día se transforma en noche", señala.

El Campo de Gibraltar tendrá la mayor duración

Aunque Cádiz capital vivirá un eclipse muy destacado, la zona donde más se prolongará la totalidad dentro de la provincia será el Campo de Gibraltar. Municipios como Tarifa o el entorno del Estrecho estarán más cerca de la línea central del eclipse, lo que permitirá disfrutar del fenómeno durante más tiempo.

Las estimaciones apuntan a estas duraciones aproximadas:

Tarifa: alrededor de 4 minutos y 39 segundos

alrededor de Sur del Campo de Gibraltar: más de cuatro minutos de totalidad

más de Cádiz capital: cerca de tres minutos

cerca de Zona del aeropuerto de Jerez: apenas unos segundos

Esto ocurre porque la franja de totalidad es relativamente estrecha, por lo que pequeños desplazamientos dentro de la provincia pueden cambiar mucho la duración del eclipse.

Un fenómeno que rara vez se repite en el mismo lugar

Los eclipses solares totales no son tan frecuentes como puede parecer. Aunque en el planeta se producen aproximadamente cada 18 meses, la mayoría ocurren sobre océanos o zonas poco habitadas.Ver uno desde un lugar concreto es mucho más raro.

Según los cálculos astronómicos, un eclipse solar total pasa por el mismo punto de la Tierra, de media, cada 375 años. Por eso el de 2027 se considera una oportunidad excepcional para Cádiz y para buena parte de España.

Además, este fenómeno forma parte de una serie de eclipses visibles desde el país entre 2026 y 2028, lo que ha despertado un creciente interés entre aficionados, científicos y turistas.

Un evento que puede atraer miles de visitantes

La experiencia en otros países demuestra que los eclipses totales generan un fuerte movimiento turístico. En Estados Unidos, durante el eclipse de 2017, se registraron atascos masivos y desplazamientos de miles de personas hacia las zonas donde el fenómeno era total.

Algo similar podría suceder en España. Muchos aficionados viajan expresamente para situarse dentro de la franja de totalidad, por lo que los expertos recomiendan elegir con antelación el lugar de observación y evitar desplazamientos de última hora.

El momento más complicado suele producirse cuando termina el eclipse, ya que muchas personas intentan regresar al mismo tiempo.

Cómo observar el eclipse sin dañar la vista

La seguridad ocular será fundamental para disfrutar del fenómeno. Mirar directamente al Sol puede provocar daños irreversibles en la retina, incluso cuando el eclipse está muy avanzado. Por ello, los especialistas recomiendan utilizar únicamente gafas de eclipse homologadas con certificación ISO 12312-2:2015.

No son seguros otros métodos que a menudo circulan por internet:

radiografías

cristales ahumados

gafas de sol convencionales

gafas de soldador

Los expertos recuerdan que aunque solo quede visible una pequeña parte del Sol, la radiación sigue siendo peligrosa y el daño ocular puede producirse sin dolor inmediato.

Un espectáculo natural que convertirá el día en noche

Cuando llegue la fase de totalidad, el paisaje cambiará de forma repentina. La luz se volverá tenue, el ambiente adquirirá un tono crepuscular y el cielo recordará por unos instantes al de un atardecer.

Durante esos minutos también podrán verse estrellas y algunos planetas brillantes, algo que sorprende a quienes presencian un eclipse total por primera vez.

Después, la luz del Sol regresará de forma gradual hasta que el fenómeno termine cerca de las 11:59 de la mañana. Serán apenas unos minutos, pero lo suficiente para vivir en Cádiz un fenómeno que, estadísticamente, no vuelve a repetirse en el mismo lugar hasta dentro de siglos.