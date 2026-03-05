Experto en seguridad explica los peligros de dejar las llaves puestas en la puerta: "Puede ser contraproducente"

Una persona dejando la llave de casa en la puerta

Dormir con la llave puesta por dentro de la cerradura es una costumbre muy extendida en muchos hogares. Muchas personas creen que así se dificulta la entrada de ladrones durante la noche. Sin embargo, varios especialistas en seguridad advierten de que este gesto no aumenta realmente la protección de la vivienda y, en determinados casos, incluso puede generar nuevos problemas.

El experto en seguridad Samuel Prieto, del Instituto Superior de Seguridad Pública, lo explica con claridad: “No aporta más seguridad y puede ser incluso contraproducente”. Según señala, dejar la llave introducida en la cerradura crea una falsa sensación de protección que no siempre se corresponde con la realidad.

Por qué dejar la llave puesta no evita un robo

Uno de los principales motivos es que existen técnicas capaces de abrir una puerta aunque la llave esté colocada por dentro. Métodos conocidos en el sector de la cerrajería, como el bumping o la impresión, permiten manipular el bombín de la cerradura hasta lograr que gire.

En la práctica, esto significa que la llave puesta no impide que un ladrón pueda actuar desde el exterior si la cerradura no cuenta con sistemas de seguridad adecuados.

Los especialistas recuerdan que muchas cerraduras antiguas o básicas no están preparadas para resistir este tipo de manipulaciones. Por eso, confiar únicamente en dejar la llave puesta por dentro puede resultar insuficiente.

Algunos expertos también advierten de que, en determinadas cerraduras, la llave interior puede llegar a girarse desde fuera con herramientas o sistemas magnéticos, lo que permitiría abrir la puerta sin necesidad de forzarla. "Cuando dejas la llave puesta por dentro, desde fuera con un imán de neodimio potente hacen girar la llave y abren la puerta sin romper nada", afirma Prieto.

Por este motivo, los profesionales de la seguridad insisten en que la protección del hogar depende más de la calidad de la cerradura que de este hábito doméstico.

El problema si ocurre una emergencia en casa

Más allá del riesgo de robo, los expertos señalan que el mayor problema aparece cuando se produce una emergencia. Si la llave está puesta por dentro, familiares o servicios de asistencia no podrán abrir la puerta desde el exterior, incluso aunque tengan su propio juego de llaves.

Este escenario preocupa especialmente en viviendas donde viven personas mayores o dependientes que cuentan con servicios de teleasistencia. En estos casos, los equipos de emergencia pueden disponer de una copia de la llave para entrar rápidamente si ocurre algún problema.

Prieto plantea una situación bastante habitual: "¿Qué pasa si una persona que está durmiendo tiene un problema médico y llega la asistencia? Se encuentran con que las llaves están puestas por dentro", explica.

Algo parecido puede ocurrir en incendios o situaciones de evacuación, donde cada minuto resulta clave para actuar con rapidez.

Qué recomiendan los expertos para mejorar la seguridad

Los cerrajeros coinciden en que la mejor forma de proteger una vivienda no es dejar la llave puesta, sino contar con sistemas de seguridad adecuados.

Entre las recomendaciones más habituales destacan:

Instalar bombines de doble embrague , que permiten abrir desde fuera aunque haya una llave dentro.

, que permiten abrir desde fuera aunque haya una llave dentro. Colocar cerrojos adicionales o pasadores de seguridad que refuercen la puerta.

que refuercen la puerta. Apostar por cerraduras modernas o inteligentes, que incorporan sistemas de protección frente a manipulaciones.

Según los especialistas, un bombín de calidad puede marcar una gran diferencia frente a los intentos de robo.

El otro descuido que puede poner en riesgo tu casa

Los expertos también alertan de otra práctica bastante habitual: dejar las llaves de casa dentro del coche.La Guardia Civil ha advertido en varias ocasiones de un método utilizado por algunos ladrones.

Primero acceden al interior del vehículo y revisan la documentación para localizar la dirección del propietario. Si encuentran también las llaves de la vivienda, el siguiente paso es sencillo: acudir al domicilio y entrar sin necesidad de forzar la cerradura.

Por este motivo, la recomendación es clara: no guardar nunca las llaves de casa junto a la documentación del coche ni dejarlas visibles dentro del vehículo.