Aemet lo confirma: Claudia será una borrasca de gran impacto y dejará lluvias en Cádiz desde la tarde del jueves

Claudia será una nueva borrasca de gran impacto y tiene previsto entrar por la provincia de Cádiz a partir de la tarde de este jueves 13 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ya advierte de la fuerza de la borrasca Claudia, que "afectará a todo el oeste peninsular con fuertes rachas de viento, precipitaciones persistentes y temporal marítimo". El nuevo frente, como ya se ha ido avanzando estos días, llegará a Cádiz a partir del jueves, dejando por delante unas jornadas de viernes, sábado y domingo muy lluviosas. Los modelos meteorológicos incluso añaden que las precipitaciones podrían alargarse hasta el lunes 17 de noviembre, ya en el inicio de la nueva semana.

Además de lluvias, el frente llegará el jueves con un flujo de viento del sur, una masa de aire muy cálida para la época del año que hará subir los termómetros en Cádiz, que esta semana se han situado en niveles más normales para el mes de noviembre. También habrá una cantidad significativa de polvo en suspensión o calima en buena parte de Andalucía, lo que podría dar lugar a una lluvia de barro en determinadas localizaciones.

La Aemet aún no concreta las cifras de los acumulados previstos para esos días pero otros servicios meteorológicos como tiempo.com y eltiempo.es avanzan ya los datos de lo que será un fin de semana pasado por agua en Cádiz.

La previsión del tiempo en Cádiz para el jueves, viernes, sábado y domingo

Aemet espera que el giro de 180º en el tiempo en Cádiz llegue el jueves, y con más seguridad a partir de la tarde. En esta jornada volverá de nuevo la inestabilidad e irá aumentando poco a poco las probabilidades de lluvias hasta que sean del 100% ya a partir de las 18:00 horas. En esos niveles se mantendrá el viernes, el sábado y el inicio del domingo aunque se espera que comience a bajar ya por la tarde y que así se mantenga también el lunes.

Sobre la precipitación acumulada que se espera, Aemet por ahora no da cifra concretas, sólo habla de jornadas cubiertas con lluvias, aunque sí va dando cuenta de lluvia que podría empezar a aparecer desde las 6:00 horas del jueves 13.

Por su parte, tanto tiempo.com (Meteored) como eltiempo.es sí se aventuran a ir concretando cifras aunque con la debida prudencia y teniendo en cuenta que los números irán variando a medida que se vaya acercando el día de llegada de la borrasca. Los registros se mantienen muy parecidos a los publicados este lunes aunque el cambio más destacado es que ya el sábado no se postula como el día más lluvioso de los tres, sino que según tiempo.com, llovería de manera similar durante las tres jornadas más intensas. Por el momento, las previsiones de tiempo.com arrojan estos acumulados por municipios:

Alcalá de los Gazules: 28 litros/metro cuadrado el viernes; 30 el sábado; 30 el domingo

Alcalá del Valle: 12 (viernes), 6.8 (sábado), 12 (domingo)

Algar: 29 (viernes), 31 (sábado), 31 (domingo)

Algeciras: 17 (viernes), 11 (sábado), 16 (domingo)

Algodonales: 17 (viernes), 14 (sábado), 19 (domingo)

Arcos de la Frontera: 30 (viernes), 28 (sábado), 21 (domingo)

Barbate: 31 (viernes), 25 (sábado), 36 (domingo)

Barrios, Los: 18 (viernes), 14 (sábado), 23 (domingo)

Benalup-Casas Viejas: 26 (viernes), 22 (sábado), 27 (domingo)

Benaocaz: 28 (viernes), 31 (sábado), 31 (domingo)

Bornos: 33 (viernes), 31 (sábado), 21 (domingo)

Bosque, El: 27 (viernes), 25 (sábado), 28 (domingo)

Cádiz: 30 (viernes), 15 (sábado), 23 (domingo)

Castellar de la Frontera: 17 (viernes), 14 (sábado), 29 (domingo)

Chiclana de la Frontera: 28 (viernes), 19 (sábado), 27 (domingo)

Chipiona: 23 (viernes), 12 (sábado), 19 (domingo)

Conil de la Frontera: 28 (viernes), 26 (sábado), 30 (domingo)

Espera: 33 (viernes), 31 (sábado), 19 (domingo)

Gastor, El: 15 (viernes), 12 (sábado), 18 (domingo)

Grazalema: 22 (viernes), 22 (sábado), 24 (domingo)

Jerez de la Frontera: 25 (viernes), 19 (sábado), 24 (domingo)

Jimena de la Frontera: 24 (viernes), 23 (sábado), 31 (domingo)

Línea de la Concepción, La: 11 (viernes), 7.2 (sábado), 13 (domingo)

Medina-Sidonia: 28 (viernes), 25 (sábado), 29 (domingo)

Olvera: 13 (viernes), 9.4 (sábado), 15 (domingo)

Paterna de Rivera: 28 (viernes), 30 (sábado), 29 (domingo)

Prado del Rey: 27 (viernes), 26 (sábado), 24 (domingo)

Puerto de Santa María, El: 26 (viernes), 15 (sábado), 28 (domingo)

Puerto Real: 30 (viernes), 17 (sábado), 27 (domingo)

Puerto Serrano: 20 (viernes), 28 (sábado), 20 (domingo)

Rota: 27 (viernes), 12 (sábado), 20 (domingo)

San Fernando: 31 (viernes), 18 (sábado), 26 (domingo)

San José del Valle: 28 (viernes), 31 (sábado), 25 (domingo)

Sanlúcar de Barrameda: 21 (viernes), 16 (sábado), 16 (domingo)

San Roque: 12 (viernes), 8.1 (sábado), 17 (domingo)

Setenil de las Bodegas: 13 (viernes), 6.9 (sábado), 11 (domingo)

Tarifa: 23 (viernes), 14 (sábado), 20 (domingo)

Torre Alháquime: 13 (viernes), 8 (sábado), 14 (domingo)

Trebujena: 25 (viernes), 24 (sábado), 14 (domingo)

Ubrique: 30 (viernes), 32 (sábado), 35 (domingo)

Vejer de la Frontera: 27 (viernes), 25 (sábado), 33 (domingo)

Villaluenga del Rosario: 28 (viernes), 31 (sábado), 30 (domingo)

Villamartín: 28 (viernes), 32 (sábado), 21 (domingo)

Zahara: 18 (viernes), 15 (sábado), 21 (domingo)

Respecto a los pronósticos de eltiempo.es, también ha modificado las cifras respecto a lo publicado el lunes, en algunos casos reduciendo bastante la previsión, aunque sigue siendo unas cifras superiores a las que espera tiempo.com. Estos son los acumulados que barajan este martes 11 de noviembre: