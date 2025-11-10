El frío llega a la Sierra de Cádiz: "la primera helada del otoño" en Villaluenga con los 3 grados de la mañana de este lunes

Aunque las temperaturas han caído ligeramente estos días atrás, pocos gaditanos podrían hablar de que está haciendo realmente frío en la provincia. Las temperaturas de las primeras y últimas horas de la mañana, aunque más bajas, invitan ya a una rebeca o un abrigo más fino, prendas que suelen sobrar cuando ya suben algo más los registros a la hora de comer. Pues a pesar de esta situación meteorológica en buena parte de la provincia, a la Sierra ya han llegado las primeras heladas. Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario y muy activo en sus redes sociales, ha publicado esta mañana una imagen de la "primera helada del otoño" en esa parte de la sierra. Según el regidor serrano, a las 8:00 horas de este lunes la temperatura en el pueblo era de 3 grados, lo que habría propiciado la aparición de esta escarcha en las partes más elevadas de la localidad.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas en Villaluenga del Rosario registrarán las mismas modificaciones durante esta semana que se espera para el resto de la provincia, aunque bien es cierto que parten de mercurios algo más bajos. En todo caso, Aemet espera que este martes siga siendo un día frío, con números muy parecidos a los del lunes, pero que a partir del miércoles los grados empiecen a remontar ligeramente. La subida podría ser de unos 5 grados tanto en las máximas como en las mínimas.

Fin de semana lluvioso en Villaluenga

Esto vendrá de la mano de un empeoramiento del tiempo en toda la provincia debido a la llegada de una "profunda borrasca atlántica" que barrerá prácticamente toda la Península. Aemet espera que a Cádiz termine afectando a partir del jueves 13 d noviembre. Para esta jornada, y en el caso concreto de Villaluenga, Aemet espera que comience con los cielos nublados aunque la probabilidad de precipitaciones no será algo elevada (45%) hasta las 12:00 horas. A partir del viernes 14, las opciones de que llueva ya serán de 100% y así se mantendrá la situación por lo menos hasta el domingo.

Aunque Aemet no da más datos, otros servicios meteorológicos como eltiempo.es dibujan un fin de semana pasado por agua en el municipio serrano. Este modelo en concreto prevé un acumulado de unos 22 litros el viernes, casi 45 el sábado y nuevamente otros 22 litros el domingo. En tiempo.com también esperan un fin de semana lluvioso (ellos prolongan las precipitaciones hasta el lunes 17 de noviembre) aunque barajan unas cifras inferiores de precipitaciones acumuladas: 13 litros por metro cuadrado el viernes; 14 el sábado; y el 26 el domingo.