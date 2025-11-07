Aemet avanza la llegada de una "profunda borrasca atlántica": así afectará a Cádiz la próxima semana

La Agencia Estatal de Meteorología ha avanzado en su perfil en X (antes Twitter) cuándo se espera la llegada de nuevas lluvias a la Península. En su mensaje en esta red social, Aemet indicaba la "probable aparición de una profunda borrasca atlántica hacia mediados de la próxima semana". Sin que por el momento se especifique mucho más ni cómo esta nueva borrasca afectará al país y a Cádiz en concreto, lo que sí recoge Aemet en sus mapas de evolución diaria es un empeoramiento del tiempo en la provincia a partir del jueves 13 de noviembre, jornada en la que se podría poner fin a unos días precedentes marcados por la estabilidad en los cielos.

La previsión del tiempo en Cádiz este fin de semana

Para el sábado y el domingo 8 y 9 de noviembre respectivamente, Aemet dibuja un mapa del tiempo para Cádiz sin apenas incidencias meteorológicas. El inicio del sábado podría ser lo más complicado del fin de semana, con los cielos cubiertos y una probabilidad de precipitaciones del 85% hasta las 6:00 horas.

A partir de este momento, las opciones de que llueva bajan considerablemente hasta prácticamente desaparecer el resto de la jornada, dejando los cielos despejados mayormente, tendencia que se mantendrá durante el domingo.

Lo más significativo será el descenso térmico, que se mantiene de los días anteriores. Las máximas superarán levemente los 20 grados durante las horas centrales del día mientras que las mínimas apenas superarán los 10.

Así será el tiempo en Cádiz durante la próxima semana

El inicio de la semana en Cádiz vendrá de la mano de una recuperación progresiva de los termómetros de las primeras horas del día. Lo harán primero las mínimas mientras que para el miércoles ya se espera un leve repunte tanto de las mínimas como de las máximas. Aemet espera que el mercurio pueda volver a superar los 25 grados y que se mantengan mínimo hasta el jueves, que es el último día que recoge Aemet en sus previsiones diarias.

Justo este día, 13 de noviembre, es cuando se espera que cambie el tiempo en Cádiz y que regrese la inestabilidad, con una probabilidad de lluvia que irá en aumento a medida que avance la jornada. Aunque aún es pronto para un pronóstico más acertado, Aemet dibuja unos cielos muy cubiertos a partir de las 12:00 horas en toda la provincia y con chubascos en todas las comarcas salvo el área del Estrecho. La tarde se espera por el momento en la misma línea, con mucha lluvia y muy generalizada por todo el oeste de Andalucía.