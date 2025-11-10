Aemet anuncia el paso de una borrasca atlántica que dejará lluvias en Cádiz: estos son los acumulados que esperan los modelos meteorológicos

La Agencia Estatal de Meteorología lo avanzó la semana pasada y ya hoy muestra en sus redes sociales cómo cruzará la Península la próxima "profunda borrasca atlántica" que traerá lluvia a buena parte del país, Cádiz incluida. Tal como muestra en una imagen animada en su cuenta en X (antes Twitter), Aemet espera que el nuevo frente comience tocando tierra el martes 11 de noviembre por la zona de Galicia. Se mantendrá ahí un día y a partir del miércoles-jueves la 'lengua' se situará en vertical sobre la zona oeste del país, del norte al sur. Aemet dibuja la provincia de Cádiz en color morado, el tono con el que en meteorología se representa una precipitación acumulada de entre 10 y 25 litros por metro cuadrado. Aún así, la agencia estatal aún no avanza registros puntuales sobre estas lluvias pero sí adelanta un próximo fin de semana pasado por agua en la provincia.

La previsión del tiempo en Cádiz para esta semana

El inicio de la semana en la provincia llega marcado por las temperaturas algo más frescas tanto al comienzo como al final del día, y un mayor contraste con las horas centrales de la jornada. Así se va a mantener hasta el martes mientras que para el miércoles 12 de noviembre ya se espera que los termómetros empiecen a recuperarse paulatinamente. Aemet espera que el mercurio pueda volver a superar los 25 grados y que se mantengan mínimo hasta el jueves 13 aunque el ascenso parece ser que será algo más notable o perceptible en las temperaturas mínimas.

Justo este día, 13 de noviembre, es cuando se espera que cambie el tiempo en Cádiz y que regrese la inestabilidad, con una probabilidad de lluvia que irá en aumento a medida que avance la jornada. De hecho, Aemet no espera una alta probabilidad de lluvias a partir de las 18 horas y hasta el final del día, con un porcentaje de entre el 70 y el 75% en la zona de la Bahía de Cádiz, algo inferior en el Campo de Gibraltar y la Sierra de Cádiz.

Para el viernes y el fin de semana incluido ya la probabilidad de lluvias será del 100% durante los tres días, comenzando a bajar en el segundo tramo del domingo. Aemet no se extiende más allá en sus pronósticos aunque algunos modelos extienden las lluvias también al lunes 17 de noviembre.

Sobre la precipitación acumulada que se espera, Aemet por ahora no da cifra concretas sólo habla de jornadas cubiertas con lluvias. Sin embargo, hay otros servicios meteorológicos que sí comienzan a exponer cifras de acumulados, con la debida prudencia por la imprevisibilidad de los datos.

Previsión de lluvias acumuladas en Cádiz para el viernes y el fin de semana

Las webs de eltiempo.es y tiempo.com ya avanzan cifras de las lluvias que esperan se produzcan en la provincia de Cádiz entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre. Las cantidades que barajan los modelos en eltiempo.es son:

Alcalá de los Gazules: 34 litros/metro cuadrado el viernes; 45 el sábado; 27.9 el domingo

Alcalá del Valle: 4.8 (viernes), 10.5 (sábado), 8.3 (domingo)

Algar: 21.6 (viernes), 57.2 (sábado), 30.2 (domingo)

Algeciras: 15 (viernes), 20.9 (sábado), 10.2 (domingo)

Algodonales: 9.3 (viernes), 21,2 (sábado), 16.3 (domingo)

Arcos de la Frontera: 21.8 (viernes), 61.4 (sábado), 42.6 (domingo)

Barbate: 36.2 (viernes), 33.8 (sábado), 36.8 (domingo)

Barrios, Los: 14.8 (viernes), 20.5 (sábado), 15.8 (domingo)

Benalup-Casas Viejas: 32 (viernes), 29.2 (sábado), 24.7 (domingo)

Benaocaz: 20.8 (viernes), 45 (sábado), 25 (domingo)

Bornos: 20.4 (viernes), 67.7 (sábado), 43.6 (domingo)

Bosque, El: 15 (viernes), 41.6 (sábado), 21 (domingo)

Cádiz: 29.3 (viernes), 39.3 (sábado), 21.7 (domingo)

Castellar de la Frontera: 10 (viernes), 20.4 (sábado), 18.9 (domingo)

Chiclana de la Frontera: 24.8 (viernes), 44.4 (sábado), 34,4 (domingo)

Chipiona: 18.4 (viernes), 22.7 (sábado), 24,6 (domingo)

Conil de la Frontera: 29.3 (viernes), 43.7 (sábado), 49.3 (domingo)

Espera: 21.9 (viernes), 54.9 (sábado), 47.9 (domingo)

Gastor, El: 7.7 (viernes), 20.6 (sábado), 10.7 (domingo)

Grazalema: 14.8 (viernes), 33.4 (sábado), 14.7 (domingo)

Jerez de la Frontera: 24.2 (viernes), 31.4 (sábado), 28 (domingo)

Jimena de la Frontera: 22.7 (viernes), 45.8 (sábado), 34.7 (domingo)

Línea de la Concepción, La: 6.2 (viernes), 13.2 (sábado), 6 (domingo)

Medina-Sidonia: 29 (viernes), 46.5 (sábado), 34.5 (domingo)

Olvera: 6.5 (viernes), 13.8 (sábado), 11.4 (domingo)

Paterna de Rivera: 28.2 (viernes), 51.8 (sábado), 31.4 (domingo)

Prado del Rey: 14.6 (viernes), 48.9 (sábado), 20.4 (domingo)

Puerto de Santa María, El: 28.9 (viernes), 36.6 (sábado), 20.8 (domingo)

Puerto Real: 30 (viernes), 41.2 (sábado), 21.5 (domingo)

Puerto Serrano: 8.8 (viernes), 43.1 (sábado), 31 (domingo)

Rota: 25.9 (viernes), 33.8 (sábado), 27.1 (domingo)

San Fernando: 31.2 (viernes), 46 (sábado), 26.1 (domingo)

San José del Valle: 23.2 (viernes), 54.8 (sábado), 28.7 (domingo)

Sanlúcar de Barrameda: 19.4 (viernes), 22.8 (sábado), 31.6 (domingo)

San Roque: 6.5 (viernes), 11.7 (sábado), 8.7 (domingo)

Setenil de las Bodegas: 5.1 (viernes), 9.3 (sábado), 6.4 (domingo)

Tarifa: 27.4 (viernes), 59.6 (sábado), 19.6 (domingo)

Torre Alháquime: 5.4 (viernes), 12.7 (sábado), 8.9 (domingo)

Trebujena: 16.1 (viernes), 27.6 (sábado), 32 (domingo)

Ubrique: 21.7 (viernes), 48.4 (sábado), 29.1 (domingo)

Vejer de la Frontera: 33.3 (viernes), 32.9 (sábado), 39.1 (domingo)

Villaluenga del Rosario: 22.1 (viernes), 44.8 (sábado), 22.8 (domingo)

Villamartín: 13.6 (viernes), 58.5 (sábado), 37.7 (domingo)

Zahara: 9.8 (viernes), 24 (sábado), 12 (domingo)

En el caso de tiempo.com, las cifras son distintas, algo más a la baja especialmente para la previsión del sábado, pero el comportamiento de las lluvias parece similar, siendo por regla general el 15 de noviembre la jornada más lluviosa