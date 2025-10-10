La AEMET amplia en Cádiz el aviso amarillo por lluvia y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el aviso amarillo por lluvia y tormentas en la provincia de Cádiz. Si en principio sólo estaba activado en la Sierra de Grazalema, esta tarde lo ha hecho en todos los municipios del litoral gaditano así como en el interior, con la campiña.

Así se mantiene la alerta en la Sierra hasta las nueve y se ha activado desde las cinco de la tarde y hasta las ocho de la tarde de momento en Cádiz y su litoral, donde la lluvia está descargando ahora con intensidad.

Según apuntan desde la cuenta MeteoCádiz, las tormentas están descargando esta tarde en Olvera, Algodonales, Prado del Rey, Villamartín, Bornos, Arcos, Grazalema, Ubrique o Algar. Luego lo han hecho también en El Puerto de Santa María, Rota y Cádiz y zonas próximas.

La AEMET mantendrá su aviso especial de fenómenos adversos por la dana Alice hasta el lunes, sobre todo en la zona de levante. En este sentido, el organismo estatal ha indicado que los días más adversos del episodio serán hoy viernes y mañana sábado. Además, ha avisado de que existe una alta incertidumbre sobre la posición de Alice, por lo que ha recomendado que la ciudadanía haga un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.