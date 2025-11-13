Aemet activa el aviso amarillo en Cádiz por las lluvias de la borrasca Claudia: horas en las que se esperan las precipitaciones más fuertes
La Agencia Estatal de Meteorología también advierte del riesgo asociado al fuerte viento de componente suroeste
Así se comportará la borrasca Claudia al entrar en Cádiz
La llegada a Cádiz de la borrasca de gran impacto Claudia se ha adelantado algunas horas y ya esta misma madrugada ha dejado lluvias en muchos puntos de la provincia. La reacción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sido la de activar el aviso amarillo desde las 8:00 horas en todo el litoral gaditano, es decir, Bahía de Cádiz, Costa Noroeste y costa atlántica de la Janda por el riesgo de precipitaciones acumuladas que podrían ser de hasta 20 litros en sólo una hora. Este aviso se suma al activado en la jornada del miércoles por fenómenos adversos relacionados con la intensidad del viento de componente suroeste y que, aunque en un primer momento se limitó igualmente a la costa atlántica, ya se ha extendido a la zona del Estrecho y del Campo de Gibraltar. El resto de la provincia, Sierra, campiña e interior de la Janda aparece sin ningún riesgo a esta hora de la mañana del jueves 13 de noviembre. Para el viernes 14 de noviembre el aviso amarillo por lluvias se extendería para incluir la zona interior de la provincia, por la previsión de acumulados de 20 litros en una hora y de 40 litros en 12.
Junto a las precipitaciones, la borrasca Claudia también llega este jueves con una subida significativa de temperaturas en amplias zonas y el protagonismo que va adquiriendo la calima en el ambiente. Ambos fenómenos anteceden a un frente convectivo que en los primeros momentos podría dejar lluvias de barro en algunas zonas.
Previsión del tiempo en Cádiz para este jueves 13 de noviembre
Según la previsión de Aemet, para el jueves 13 ya se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas de la mitad occidental de Andalucía, con tormentas ocasionalmente organizadas y rachas intensas de viento.
Aunque en un primer momento se esperaba la llegada de la borrasca para la tarde de este jueves, las lluvias se han adelantado y esta madrugada ya ha llovido en muchos puntos del litoral gaditano. Así la situación, Aemet espera desde las 6:00 horas de este jueves ya una probabilidad de lluvia del 100% en toda la provincia aunque en los análisis que realiza por horas y municipios, los mayores acumulados se esperan ya para la tarde.
Estas son las horas más críticas de lluvias prevista por Aemet para este jueves 13 de noviembre en cada municipio, así como el acumulado que se espera registrar en ese momento.
- Alcalá de los Gazules: 20 litros a las 19:00
- Alcalá del Valle: 4 litros a las 20:00
- Algar: 16 litros a las 19:00
- Algeciras: 2 litros a las 21:00
- Algodonales: 6 litros a las 20:00
- Arcos de la Frontera: 16 litros a las 19:00
- Barbate: 6 litros a las 19:00
- Barrios, Los: 2 litros a las 20:00
- Benalup-Casas Viejas: 15 litros a las 19:00
- Benaocaz: 7 litros a las 20:00
- Bornos: 19 litros a las 19:00
- Bosque, El: 11 litros a las 19:00
- Cádiz: 8 litros a las 18:00
- Castellar de la Frontera: 5 litros a las 19:00
- Chiclana de la Frontera: 6 litros a las 18:00
- Chipiona: 7 litros a las 17:00 y 6 a las 18:00
- Conil de la Frontera: 14 litros a las 18:00
- Espera: 15 litros a las 19:00
- Gastor, El: 2 litros a las 20:00
- Grazalema: 5 litros a las 20:00 y 4 a las 21 y 22 respectivamente
- Jerez de la Frontera: 11 litros a las 18:00
- Jimena de la Frontera: 5 litros a las 20:00
- Línea de la Concepción, La: 2 litros a las 21:00
- Medina-Sidonia: 13 litros a las 19:00
- Olvera: 2 litros a las 20:00
- Paterna de Rivera: 12 litros a las 19:00
- Prado del Rey: 12 litros a las 19:00
- Puerto de Santa María, El: 9 litros a las 18:00
- Puerto Real: 11 litros a las 18:00
- Puerto Serrano: 7 litros a las 19:00
- Rota: 13 litros a las 17:00 y 7 a las 18:00
- San Fernando: 7 litros a las 18:00
- San José del Valle: 14 litros a las 19:00
- Sanlúcar de Barrameda: 16 litros a las 17:00 y 7 a las 18:00
- San Roque: 2 litros a las 21:00
- Setenil de las Bodegas: 5 litros a las 20:00
- Tarifa: 2 litros a las 22:00
- Torre Alháquime: 2 litros a las 20:00
- Trebujena: 10 litros a las 18:00
- Ubrique: 5 litros a las 20:00
- Vejer de la Frontera: 14 litros a las 18:00
- Villaluenga del Rosario: 10 litros a las 20:00
- Villamartín: 18 litros a las 19:00
- Zahara: 4 litros a las 20:00
También te puede interesar
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.