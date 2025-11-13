Aemet activa el aviso amarillo en Cádiz por las lluvias de la borrasca Claudia: horas en las que se esperan las precipitaciones más fuertes

La llegada a Cádiz de la borrasca de gran impacto Claudia se ha adelantado algunas horas y ya esta misma madrugada ha dejado lluvias en muchos puntos de la provincia. La reacción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sido la de activar el aviso amarillo desde las 8:00 horas en todo el litoral gaditano, es decir, Bahía de Cádiz, Costa Noroeste y costa atlántica de la Janda por el riesgo de precipitaciones acumuladas que podrían ser de hasta 20 litros en sólo una hora. Este aviso se suma al activado en la jornada del miércoles por fenómenos adversos relacionados con la intensidad del viento de componente suroeste y que, aunque en un primer momento se limitó igualmente a la costa atlántica, ya se ha extendido a la zona del Estrecho y del Campo de Gibraltar. El resto de la provincia, Sierra, campiña e interior de la Janda aparece sin ningún riesgo a esta hora de la mañana del jueves 13 de noviembre. Para el viernes 14 de noviembre el aviso amarillo por lluvias se extendería para incluir la zona interior de la provincia, por la previsión de acumulados de 20 litros en una hora y de 40 litros en 12.

Junto a las precipitaciones, la borrasca Claudia también llega este jueves con una subida significativa de temperaturas en amplias zonas y el protagonismo que va adquiriendo la calima en el ambiente. Ambos fenómenos anteceden a un frente convectivo que en los primeros momentos podría dejar lluvias de barro en algunas zonas.

Previsión del tiempo en Cádiz para este jueves 13 de noviembre

Según la previsión de Aemet, para el jueves 13 ya se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas de la mitad occidental de Andalucía, con tormentas ocasionalmente organizadas y rachas intensas de viento.

Aunque en un primer momento se esperaba la llegada de la borrasca para la tarde de este jueves, las lluvias se han adelantado y esta madrugada ya ha llovido en muchos puntos del litoral gaditano. Así la situación, Aemet espera desde las 6:00 horas de este jueves ya una probabilidad de lluvia del 100% en toda la provincia aunque en los análisis que realiza por horas y municipios, los mayores acumulados se esperan ya para la tarde.

Estas son las horas más críticas de lluvias prevista por Aemet para este jueves 13 de noviembre en cada municipio, así como el acumulado que se espera registrar en ese momento.