Así se comportará la borrasca Claudia al entrar en Cádiz: la lluvia comenzará en algunos municipios en la tarde del jueves
Aemet ha activado por el momento el aviso amarillo en el litoral gaditano por la fuerza del viento
Aemet lo confirma: Claudia será una borrasca de gran impacto y dejará lluvias en Cádiz
La cercanía de la borrasca Claudia a la Península ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a comenzar a activar los primeros avisos asociados a este nuevo frente de lluvias, que dejará precipitaciones intensas en Cádiz. Aemet no espera que Claudia deje este miércoles 12 de noviembre lluvias en Andalucía, salvo quizás a última hora de la jornada en la zona más occidental de la comunidad, es decir, Huelva, Cádiz y Sevilla. Lo que sí se notará por ahora en esta jornada es una subida significativa de temperaturas en amplias zonas y el protagonismo que va adquiriendo la calima en el ambiente. Ambos fenómenos anteceden a un frente convectivo que en los primeros momentos podría dejar lluvias de barro en algunas zonas.
Según la previsión de Aemet, para el jueves 13 ya se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas de la mitad occidental de Andalucía, con tormentas ocasionalmente organizadas y rachas intensas de viento. Por este último motivo, la agencia estatal está comenzando a activar los avisos en la provincia de Cádiz, en un primer momento sólo por viento fuerte de componente suroeste en la franja atlántica de la costa gaditana. El aviso de iniciará a las 6:00 horas y se mantendrá hasta el final del día por viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del suroeste en torno a 4 metros.
Por ahora, no hay avisos previstos por lluvias en la provincia aunque Aemet sí está indicando ya cifras aproximadas de precipitaciones acumuladas que se esperan con mucha probabilidad ya a partir de la tarde del jueves y con mayor intensidad en las primeras horas del viernes 14 de noviembre. De cualquier manera, las previsiones se van adaptando a medida que avanzan las horas y en este momento, la probabilidad de lluvias el jueves son altas a primera hora de la mañana y del 100% desde las 6:00 horas. Esta variación en las previsiones explica que, en la evolución por horas y por municipios (en este momento sólo llega hasta las 6:00 horas del viernes) haya localidades con unos acumulados mayores en la tarde del jueves que en el inicio del viernes.
Este sería el pronóstico de Aemet para cada uno de los municipios de Cádiz
Aemet espera que la borrasca Claudia llegue ya el jueves por la tarde aunque eso no quiere decir que en todos los municipios de la provincia comenzará a llover entonces. En la previsión que a esta hora está publicada y que alcanza hasta las 6:00 horas del viernes, hay localidades que sí concentran los mayores acumulados al final del jueves pero otros en los que las precipitaciones más intensas se producirán ya iniciado el viernes. De cualquier manera, y en lo que sí hay unanimidad, es que la inestabilidad comenzará entorno a las 18:00 de la tarde del jueves, que la noche y madrugada ya del viernes no serán especialmente lluviosas y que las precipitaciones se reactivarán con el inicio del día 14 de noviembre.
- Alcalá de los Gazules: los mayores concentrados se producirán en la tarde del jueves (8 litros a las 18:00; 3 a las 19:00, 5 a las 20:00 y 10 a las 21:00). En la mañana del viernes destacan 5 litros a las 5:00
- Alcalá del Valle: precipitados más destacados por la tarde del jueves (4 litros a las 19:00; 7 a las 20:00; 2 a las 21:00; y 3 a las 22:00). Sin relevancia en las primeras horas del viernes (hasta las 6:00)
- Algar: en la tarde del jueves, 6 litros a las 18:00; 5 litros a las 19:00; 4 litros a las 20:00; 8 a las 21:00; y 4 a las 22:00. Del viernes, destacan los 5 litros a las 6:00
- Algeciras: en la tarde del jueves, 6 litros a las 19:00; 5 a las 21:00 y 4 a las 22. Sin grandes acumulados el viernes hasta las 6:00
- Algodonales: el jueves por la tarde, 4 litros a las 18:00; 10 a las 19; 5 a las 20; 7 a las 21; y 6 a las 22. Destacan los 6 litros del viernes a las 6:00
- Arcos de la Frontera: lo más destacado se producirá en las primeras horas del viernes, destacando los 9 litros a las 5:00 y los 14 a las 6:00
- Barbate: la tarde del jueves será más lluviosa que el inicio del viernes, con 7 litros a las 18:00; 5 a las 20:00; y 6 a las 21:00
- Barrios, Los: más precipitados el jueves que el viernes: 4 litros a las 19:00; 6 a las 21:00; y 5 a las 22:00
- Benalup-Casas Viejas: destacan más las lluvias del jueves por la tarde: 8 litros a las 18:00; 6 a las 20:00; y 10 a las 21
- Benaocaz: en la tarde del jueves destacan los 4 litros a las 18; los 10 a las 19; 4 a las 20:00; y 5 tanto a las 21 como a las 22. El viernes, lo más intenso a las 6:00 con 4 litros
- Bornos: aunque habrá lluvias desde la tarde del jueves, las más abundantes se esperan para el viernes: 10 litros a las 5:00 y 13 a las 6:00
- Bosque, El: intensidad similar tanto el jueves como las primeras horas del viernes. Destacan 4 litros tanto a las 18 como a las 19; 7 litros a las 21; 5 a las 22; y 7 litros a las 6:00
- Cádiz: lo más intenso se espera a primera hora del viernes aunque también habrá lluvias el jueves en la tarde. Aemet prevé 5 litros a las 3:00 horas; 7 a las 4:00; 17 a las 5:00; y 4 a las 6:00
- Castellar de la Frontera: poca lluvia el jueves por la tarde (4 litros a las 19; 6 a las 21) y casi residual al inicio del viernes
- Chiclana de la Frontera: sin grandes datos de acumulados en las primeras horas de Claudia en la provincia, lo más alto 3 litros a las 4:00 del viernes
- Chipiona: tampoco grandes acumulados en Chipiona, lo más destacable los 4 litros a las 23:00 del jueves
- Conil de la Frontera: lo más intenso se concentrará en la tarde del jueves pero sin grandes registros por ahora: 5 litros a las 20:00 y 3 a las 21:00
- Espera: 6 litros acumulados a las 21:00 horas del jueves pero lo más fuerte se espera para el viernes: 5 y 4 litros respectivamente a las 4:00 y 5:00 y 12 litros a las 6:00
- Gastor, El: tarde del jueves más lluviosa que el inicio del viernes (3 litros a las 19:00; 6 a las 20; 3 a las 21; y 5 a las 22)
- Grazalema: por el momento, la mayor precipitación se concentrará en la tarde del jueves (6 litros a las 19; 9 a las 20; 5 a las 21; y 6 a las 22)
- Jerez de la Frontera: valores similares tanto para la tarde del jueves como para las primeras horas del viernes, destacando los 5 litros a las 20:00 y los 4, 6 y 5 litros a las 3:00, 4:00 y 6:00 respectivamente
- Jimena de la Frontera: lo más destacado se registrará en la tarde del jueves, con 4 litros a las 19:00 y 6 a las 21:00
- Línea de la Concepción, La: igualmente, lo más intenso se espera en los primeros compases de Claudia en Cádiz (3 litros a las 18, 19 y 21 y 5 litros a las 22)
- Medina-Sidonia: será una lluvia constante desde el jueves pero sin grandes acumulados (4 a las 18 y las 19; 3 a las 20; 5 a las 21; y 4 a las 6:00 como lo más destacado del inicio del viernes)
- Olvera: lo más intenso se producirá el jueves, con 7 litros a las 20:00 aunque empezará a llover desde antes (3 litros a las 19:00) y se prolongará hasta la noche (4 litros a las 22:00)
- Paterna de Rivera: nuevamente, lo más destacado será el jueves (5 litros a las 18:00; 3 a las 19:00; 5 litros a las 20:00; y 7 a las 21:00)
- Prado del Rey: mucha intensidad tanto en la tarde como en la mañana del viernes (5 litros a las 18:00; 4 a las 19; 2 a las 20; 8 a las 20; 3 a las 21; y 8 a las 6:00)
- Puerto de Santa María, El: los acumulados más destacados se registrarán sin duda el viernes, con una madrugada especialmente lluviosa (3 litros a las 2:00; 7 a las 3; 8 a las 4; 11 a las 5; y 7 a las 6:00)
- Puerto Real: también diluviará el viernes especialmente. Muy destacado el registro de 27 litros a las 5:00 horas
- Puerto Serrano: las precipitaciones se repartirán entre la tarde del jueves y las primeras horas del viernes, destacando los 8 litros a las 6:00 y menos acumulados pero muy constante en la tarde anterior (4 a las 18; 6 a las 19; 4 a las 20; 5 a las 21; y 2 a las 22)
- Rota: lluvia desde el inicio del aviso amarillo pero sin grandes registros
- San Fernando: muy destacado también la lluvia del viernes a primera hora, y en concreto los 17 litros que Aemet espera a las 5:00
- San José del Valle: empezará a llover a las 17-18 del viernes pero los acumulados más grandes se darán el viernes, 9 litros a las 6:00
- Sanlúcar de Barrameda: inestabilidad durante todo el tiempo pero sin grandes acumulados. Sólo destacan los 5 litros que se esperan a las 23:00 del jueves y a las 3:00 del viernes
- San Roque: lluvia prolongada y concentrada especialmente en el jueves pero sin resultar excesivamente intensa en toda la tarde
- Setenil de las Bodegas: igualmente, las precipitaciones se darán igualmente en la tarde del viernes con picos de cierta intensidad como a las 20:00, hora en que Aemet espera 7 litros
- Tarifa: lo más intenso también se espera el jueves, destacando los 10 litros previstos a las 21:00 y 5 y 4 litros a las 19:00 y 22:00 horas respectivamente
- Torre Alháquime: lluvias durante toda la tarde y parte de la mañana pero no especialmente abundante. El registro más destacado es de 6 litros a las 20:00
- Trebujena: las precipitaciones más abundantes se concentrarán a primera hora del viernes. Destacan los 11 litros que se esperan a las 4:00
- Ubrique: la lluvia también se concentrará especialmente en la tarde del jueves según los primeros pronósticos de Aemet. Citar los 8 litros previstos a las 19:00 y los 5 litros que se esperan respectivamente a las 20 y las 22.
- Vejer de la Frontera: lluvia pero no especialmente abundante. 5 litros a las 21 y 4 a las 22 es lo más destacado
- Villaluenga del Rosario: acumulados destacados en la tarde del jueves (8 litros a las 19:00; 9 a las 20; y 5 a las 21 y 22 respectivamente)
- Villamartín: lluvia desde la llegada de Claudia a Cádiz, destacando los 7 litros que se esperan a las 19:00 horas y los 8 y 7 que se esperan ya en viernes, a las 5 y 6 respectivamente
- Zahara: las precipitaciones más abundantes se concentrarán en la tarde del jueves (5 litros a las 19; 8 a las 20; 5 a las 21; y 6 a las 22)
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.