Así se comportará la borrasca Claudia al entrar en Cádiz: la lluvia comenzará en algunos municipios en la tarde del jueves

La cercanía de la borrasca Claudia a la Península ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a comenzar a activar los primeros avisos asociados a este nuevo frente de lluvias, que dejará precipitaciones intensas en Cádiz. Aemet no espera que Claudia deje este miércoles 12 de noviembre lluvias en Andalucía, salvo quizás a última hora de la jornada en la zona más occidental de la comunidad, es decir, Huelva, Cádiz y Sevilla. Lo que sí se notará por ahora en esta jornada es una subida significativa de temperaturas en amplias zonas y el protagonismo que va adquiriendo la calima en el ambiente. Ambos fenómenos anteceden a un frente convectivo que en los primeros momentos podría dejar lluvias de barro en algunas zonas.

Según la previsión de Aemet, para el jueves 13 ya se esperan precipitaciones localmente intensas en zonas de la mitad occidental de Andalucía, con tormentas ocasionalmente organizadas y rachas intensas de viento. Por este último motivo, la agencia estatal está comenzando a activar los avisos en la provincia de Cádiz, en un primer momento sólo por viento fuerte de componente suroeste en la franja atlántica de la costa gaditana. El aviso de iniciará a las 6:00 horas y se mantendrá hasta el final del día por viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del suroeste en torno a 4 metros.

Por ahora, no hay avisos previstos por lluvias en la provincia aunque Aemet sí está indicando ya cifras aproximadas de precipitaciones acumuladas que se esperan con mucha probabilidad ya a partir de la tarde del jueves y con mayor intensidad en las primeras horas del viernes 14 de noviembre. De cualquier manera, las previsiones se van adaptando a medida que avanzan las horas y en este momento, la probabilidad de lluvias el jueves son altas a primera hora de la mañana y del 100% desde las 6:00 horas. Esta variación en las previsiones explica que, en la evolución por horas y por municipios (en este momento sólo llega hasta las 6:00 horas del viernes) haya localidades con unos acumulados mayores en la tarde del jueves que en el inicio del viernes.

Este sería el pronóstico de Aemet para cada uno de los municipios de Cádiz

Aemet espera que la borrasca Claudia llegue ya el jueves por la tarde aunque eso no quiere decir que en todos los municipios de la provincia comenzará a llover entonces. En la previsión que a esta hora está publicada y que alcanza hasta las 6:00 horas del viernes, hay localidades que sí concentran los mayores acumulados al final del jueves pero otros en los que las precipitaciones más intensas se producirán ya iniciado el viernes. De cualquier manera, y en lo que sí hay unanimidad, es que la inestabilidad comenzará entorno a las 18:00 de la tarde del jueves, que la noche y madrugada ya del viernes no serán especialmente lluviosas y que las precipitaciones se reactivarán con el inicio del día 14 de noviembre.