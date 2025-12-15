Así el nuevo abono de descuento para viajar en trenes y autobuses que llega en enero de 2026

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha a partir de la segunda mitad de enero de 2026 de un Abono Único que permitirá viajar de forma ilimitada en Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales con una misma tarifa plana durante 30 días. Así lo ha manifestado el presidente Pedro Sánchez este lunes, concretando que será un billete único de 60 euros al mes y 30 euros para los menores de 26 años, y que se une a los descuentos que ya había hasta ahora, que seguirán vigentes. "De este modo, una persona que viaje todos los días entre Jerez y Sevilla se ahorrará el 60% del gasto mensual en transporte", ha dicho en rueda de prensa.

Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobuses estatales, pero no valdrá para la alta velocidad. El abono se aprobará, junto a las bonificaciones al transporte público, en un Real Decreto – Ley que se llevará al último Consejo de Ministros que se celebrará este año el próximo 23 de diciembre, para que entre en vigor en la segunda quincena de enero de 2026.

Así, inicialmente se incluirán los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al ser todo ello competencia del Estado, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia. Las comunidades autónomas y entidades locales que quieran integrar los servicios de transporte de su competencia tendrán que adherirse a este proyecto de abono único que tiene como objetivo mejorar la movilidad de las personas.

Esta medida replica una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, incluye también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido en la alta velocidad.

Sánchez ha cifrado en 2 millones de personas los potenciales beneficiarios de este billete único, que podrán ahorrar casi un 60% del gasto mensual en transporte público.Los descuentos vigentes también permiten descuentos del 40% (70% para jóvenes) en los trenes de media distancia y del 50% en los Avant, así como del 50% en autobuses estatales (70% para jóvenes).

Cómo adquirir el abono único y cuánto cuesta

El abono permite, por 60 euros al mes y 30 euros para los jóvenes de hasta 26 años, viajar sin límite por toda España en Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales (exlcluye la Alta Velocidad)

El Abono se adquirirá a través de los canales habilitados por los operadores (webs, aplicaciones, taquillas, máquinas de auto venta…), que expedirán un localizador, el cual se canjeará posteriormente en el momento de la compra de cada título de viaje.

Los jóvenes usuarios del servicio deberán registrarse en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde obtendrán un código para canjear en el momento de la compra y rebajar a 30€ el precio del Abono Único.

Permitirá viajar de forma ilimitada con una misma tarifa plana durante 30 días.

Se prorrogan los descuentos vigentes

En cualquier caso, el presidente también ha anunciado que se prorrogarán los descuentos vigentes, aunque no ha detallado en qué medida. Actualmente, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el otro 20% por las comunidades o ayuntamientos).