Cuando 'The New York Times' dedicó una carta de amor a Cádiz

Medios como El Periódico en su sección Viajar han rescatado este jueves un reportaje de The New York Times en el que recomendaba Cádiz como uno de los destinos imprescindibles para visitar en 2019. El prestigioso medio norteamericano sólo incluía una ciudad española en ese listado y no era otra que La Tacita de Plata.

El periodista Sebastian Modak redactaba toda una carta de amor a este rincón destacando su historia, gastronomía y patrimonio y señalando que Cádiz está subestimada porque muchos turistas la obvian y apuestan por otras localidades más conocidas como Sevilla o Granada cuando recorren Andalucía. La define como una "joya infravalorada" del turismo internacional.

Sus playas, la alegría del gaditano y sentirse como en casa son otros valores que resalta el periodista del medio estadounidense, a quien le fascina que la huella de una ciudad con más de 3.000 años de historia aún se sienta en sus calles. Una de las cosas que más le llama la atención es que el casco antiguo "se siente vivido. La pintura se despega de los edificios de colores brillantes y las farmacias y tiendas están talladas en la omnipresente piedra ostionera".

La gastronomía es otra parte importante de este catálogo de piropos a Cádiz, su pescaíto frito o las sardinas a la plancha, con solo un chorreón de aceite de oliva, "los ruidosos y baratos bares de tapas que existen desde siempre antes que los locales de manteles perfectamente blancos" pero también los chefs que están apostando por realizar una cocina más vanguardista con productos autóctonos.