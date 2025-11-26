Restaurantes de Cádiz con Estrella Michelin para 2026: precios y menús degustación

Las Estrellas Michelin en Cádiz siguen creciendo. Cádiz ya tiene desde este miércoles 25 de noviembre 7 restaurantes con Estrella Michelin. La gran novedad es la incorporación del restaurante Mare, de Cádiz capital, a este club de selectos. La otra gran noticia es que la provincia no pierde en número de estrellas en la Guía Michelin 2026. Aponiente de Ángel León sigue manteniéndose entre los grandes a nivel nacional con tres Estrellas Michelin. La única que se deja Cádiz es la de Tohqa, restaurante de El Puerto que la logró en 2024 y que ha cerrado este mismo año. Una pérdida compensada por la obtención de Mare. Los restaurantes de Cádiz con Estrella Michelin para 2026 son Aponiente, en El Puerto; Alevante, en Chiclana; Código de Barras, en Cádiz; Mare, en Cádiz; LÚ Cocina y Alma, en Jerez; Mantúa, en Jerez; y Mesón Sabor Andaluz, en Alcalá del Valle.

Estos establecimientos han sido distinguido por la Guía Michelin gracias a su cocina innovadora basada en una materia prima de primer nivel. Todos tienen en común que cuentan con un menú degustación que permite saborear los productos de la provincia gaditana en todo su esplendor.

Aponiente (El Puerto): precio y menú degustación

Dirección: C/ Francisco Cossi Ochoa, s/n, El Puerto de Santa María, Cádiz

El restaurante del chef Ángel León tiene tres estrellas Michelin, perteneciendo al club selecto de los 15 establecimientos en España con tantas distinciones. Ubicado en un antiguo molino de mareas del siglo XIX en El Puerto de Santa María, el 'chef del mar' saca a relucir en este singular espacio toda su creatividad a través de un menú degustación diferenciado entre salado y dulce. Su menú de temporada para 2026 está en proceso de elaboración.

El menú de Aponiente en 2023 constaba de los siguientes platos (*El menú de 2025 ya no está disponible en web para su consulta):

Cocina marítima salada

Yema de erizos, leche

Flan de lisa

Tortilla de camarones

Callos de ostiones, limón

Queso de calamar

Papel de choco en adobo

Escabeche de hojas, plancton

Salpicón de caviar

Quisquilla, pimiento verde y guisantes de Sanlúcar

La perfecta cocción de la puntilla

Muergos a la marinera

Puchero de cañaíllas

Melosidades marinas

Cocina marítima dulce

Burbujas de huevas

Mochi de morena

Chucherías del mar

Mignardises:

Atún y chocolate

Hueso de corvina

Barquillo marinero

Inés Rosales del mar

Alga mentolada

El coste del menú degustación era de 300 euros (IVA incluido). Con maridaje, son 175 euros más. Y si se opta por el maridaje Non Plus Ultra el extra asciende a 295 euros más. A falta de saber los precios para 2026, el chef jerezano ofrece un bono de regalo para 2 menús degustación en su web por 760 euros. Por lo que el precio medio de los menús es superior que hace dos años.

Alevante (Chiclana): precio y menú degustación

Dirección: Hotel Gran Meliá Sancti Petri, C. Amílcar Barca, s/n, 11130 Urb. Novo Santi Petri, Cádiz

En el interior del hotel Meliá de Sancti Petri está el segundo restaurante con estrella Michelin de Ángel León. Alevante cuenta con una sola estrella y, como no podía ser de otra manera, en los preceptos de siempre en la cocina de Ángel León: el mar. "Sumergirse en Alevante es...entregarse al fluir de las aguas, respirar la brisa marinera alborotadora y acabar oliendo a sal", reza en su web.

El gran menú Alevante consta de 18 platos divididos en aperitivos, principales y postres. La experiencia (defendida por el chef Cristian Rodríguez) empieza tomando unos sugerentes aperitivos con Vinos de la Tierra de Cádiz en el bar de acceso y a continuación se pasa al comedor, donde los mejores productos marinos (erizo, quisquilla, ostión, caballa, cazón...) toman el protagonismo.

El menú incluye platos como: Erizo, Payoyo, Hueva de lisa hecha flan, Camarones en tortilla, Plantas halófitas en vinagreta, Jamón de Almadraba, Ostiones y su agua, Calamar en adobo, Cangrejos coñeta brandy, Sopa fría de pimientos verde, almendras, Ova, cebolla tostada, Pescado del día envuelto en hoja de higuera, Raya a la pimienta rosa y alcaparras, Pescadilla a la Bilbaina, Puchero del mar, Papas con chocos.

De postre: La seda del mar, Atún y chocolate, La soja del mar, Chucherías del atlántico, Tosta de la marisma, Coca-cola-alga. Nicotina.

El precio total del menú es de 210 euros por persona.

LÚ Cocina y Alma (Jerez): precios y menú degustación

Dirección: C/Zaragoza, 2, 11405 Jerez de la Frontera

Toda una experiencia de la mano de Juanlú Fernández, quien opta por un espectáculo transparente y silencioso en la misma mesa de los comensales. Cocinar en vivo y en directo frente a los ojos del cliente, elevando al máximo el arte del silencio. Es una mezcla de tradiciones andaluzas y francesas en la cocina.

En la web, no precisa qué contienen los dos menús disponibles. No obstante, es una apuesta segura para experimentar en la mesa todo tipo de sensaciones. El menú 'Duxende' tiene un coste 180 euros y el menú Duxo de 210 euros.

Por otro lado están los maridajes de vino, que suponen un extra en la factura definitiva. Para los comensales del menú Duxende está disponible la Armonía de vinos Duxende por 95€, la Armonía de vinos premium Duxende por 150€ y la Armonía de Jereces Únicos Duxende por 520€.

Aquellos que opten por maridar el menú Duxo, estos son los precios: Armonía de vinos Duxo por 115€, Armonía de vinos premium Duxo por 175€ y Armonía de Jereces Únicos Duxo por 600€.

Mantúa (Jerez): precios y menú degustación

Dirección: Plaza Aladro, 7, 11402 Jerez de la Frontera

Otro restaurante con estrella Michelin en Jerez cuyo fuerte reside en el uso de los vinos del Marco de Jerez en su cocina. Israel Ramos está al cargo de esta simbiosis entre lo tradicional y lo moderno con la compañía primaria o secundaria, según el plato, de los vinos jerezanos. En la web de Mantúa, tampoco se especifica el contenido de los menús de degustación.

El menú 'Arcilla' tiene un precio 115 euros y 'Caliza' de 145 euros. El maridaje, con vinos de Jerez o el especial de Mantúa, supone un coste adicional de 50 euros y 65 euros, respectivamente.

Código de Barras (Cádiz): precios y menú degustación

Dirección: Calle San Francisco, 7, 11004 Cádiz

El chef holandés y gaditano de adopción, Leon Griffioen, estrenó la cuenta de Estrellas Michelin para Cádiz capital en 2023 con una propuesta gastronómica que viaja por la milenaria historia de la ciudad. El legado gastronómico de Cádiz se repasa a través de dos menús degustación Gadeira y Qadis.

Menú degustación Cotinusa

Tortilla de camarones rojo

Verduras del navazo

Candié

Cañailla

Piedra ostionera

Oro de Cádiz

Posca

Corrales

Atún de Almadraba

Retinto

Dorada de estero

Albedo

Impuesto de chocolatina

El precio de este menú degustación es de 105 euros (IVA incluido).

Menú degustación Erytheia

Tortilla de camarones rojo

Verduras del navazo

Candié

Cañailla

Piedra ostionera

Oro de Cádiz

Posca

Corrales

Atún de Almadraba

Sobreusa

Retinto

Dorada de estero

Fideos y babetas

Albedo

Impuesto de chocolatina

El precio de este menú degustación es de 130 euros (IVA incluido).

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle): precios y menú degustación

Dirección: Calle de la Huerta 3, 11693 Alcalá del Valle

La primera Estrella Michelin que obtiene un restaurante de la Sierra de Cádiz, una propuesta premium en un negocio que se reinventó. Los padres de los actuales dueños abrieron este local en 1995 y en agosto de 2024 reabrió remodelado.

MENÚ CELEMÍN (9 salados y 2 dulces) 86,00€

Medida de capacidad para áridos, que tiene 4 cuartillos y equivale en esta tierra a 4,625 litro(s) aproximadamente. . La opción corta de nuestra casa, para probar lo que el Mesón puede ofrecerte, con una duración aproximada de 2 horas.

MENÚ FANEGA (12 salados y 3 dulces) 104,00€

Medida de capacidad para áridos que, según lo que marca la norma, tiene 12 celemines y equivale a 55,5 litro(s), pero es muy variable en las diversas regiones de España. La opción completa, para disfrutar cada pase y cada momento de la historia del Mesón, con una duración aproximada de 3 horas.

Restaurante Mare (Cádiz): precios y menú degustación

Dirección: Plaza de Candelaria 12, 11005 Cádiz

El restaurante Mare es un espacio pequeño y acogedor, diseñado especialmente para dejarse llevar por la esencia del mar. Este espacio minimalista, decorado en tonos blancos y azules, cuenta con tres mesas. El barbateño Juan Viu consigue su primera Estrella Michelin precisamente en el coqueto local donde ya estuviera Código de Barras, primer restaurante en conseguir una Estrella de la ciudad.

El precio del menú degustación es de 98 euros, con opción a maridaje por 65 euros más. Los platos de los pases son: consomé de camarones, piriñaca, gazpachuelo de boquerones, quisquillas y encurtidos, toffee de calamar, piñones de la breña y cigala, puchero y erizo, perdiz y berberecho, navaja esparragá, salmonete en sobrehúsa de conejo, el atún en tomate de mi abuela Trini, corzo y chirlas; de postre: escabeche de calabaza, tarta san marcos y chocolate sherry. Los platos pueden variar según la oferta diaria del mercado.