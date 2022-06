Noche de San Juan en Cádiz: cuándo es y cómo se celebra

La noche de San Juan es una de las más mágicas del año en Cádiz. Miles de personas se concentran en las playas para celebrar la entrada del verano en la noche más corta, la etapa más ansiada.

En localidades de la provincia como Cádiz capital, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Chipiona y Rota habrá actos especiales. Si bien es cierto que lo más típico son las hogueras, muchos ayuntamientos han prohibido encender fuegos en sus playas para respetar normativas medioambientales.

La noche de San Juan se celebra en Cádiz en la noche del 23 al 24 de junio, aunque algunos municipios optan por alargar la fiesta unos días más.

¿Cómo es la noche de San Juan en Cádiz?

San Juan en Cádiz es especial por la presencia de los llamados 'Juanillos'. Estos juanillos son muñecos que se queman con motivo de la llegada del verano en varios puntos de la ciudad. Casi siempre hacen alusión a alguna cuestión de actualidad en clave de humor y con el clásico ingenio gaditano. Además, funcionan como sustitutivo al encendido de hogueras en las playas.

La primera quema se realizará a las 20.30, en la calle Bulería, con el juanillo de la AVV Tacita de Plata. La segunda a las 21.15, a la entrada de la Punta de San Felipe, con el juanillo de la AVV Murallas de San Carlos.

Este año, además, se quemará el Dios Momo y la Bruja Piti como si fueran unos juanillos más, debido a que no pudieron ser echados al fuego en este Carnaval 2022 por el fuerte viento de levante. De ahí que el plato fuerte sea en La Caleta. Pues en el Centro Caleta I, en el Paseo Fernando Quiñones, se quemará el juanillo de la Federación de Peñas y Entidades Caleteras (22.30) y los citados Dios Momo (22.45) y Bruja Piti (23.00).

Asimismo, la playa de La Caleta concentra a multitud de jóvenes hasta altas horas de la noche. Y, en menor medida, en el resto de playas de la ciudad, donde se reúnen grupos de personas para pasar una noche de playa y saltar las olas a medianoche.

La noche de San Juan en San Fernando

Otro de los municipios donde San Juan es importante es San Fernando. En el municipio isleño, la tradición de San Juan es todavía mayor, al programarse hasta tres días de actos. Se le conoce como Feria de San Juan y se celebra en el barrio de La Casería. En la noche del 23 de junio, todo gira en torno a la quema de Juan y Juana a la medianoche en una hoguera. Después los isleños, saltan sobre las hogueras con todos sus deseos del año a cuestas.

No obstante, será un fin de semana completo con actividades, conciertos de grupos como 'No me pises que llevo chanclas' y fuegos artificiales. Puedes ver la agenda organizada por el Ayuntamiento de San Fernando aquí.

La noche de San Juan en la provincia

En otras localidades de la Bahía de Cádiz como El Puerto y Chiclana, la quema de juanillos también es destacada. En el caso del municipio portuense, incluso se ha montado un mercadillo con 26 puestos en el Paseo Marítimo que estará durante todo el fin de semana, del 23 al 26 de junio.

En la Costa Noroeste, en Rota y Chipiona, habrá diferentes formas de vivir San Juan. En Rota, se ha convocado una carrera nocturna. En Chipiona, muy cerca de allí, sí se ha optado por lo más tradicional, con la quema del juanillo en la playa de la Cruz del Mar.

En la comarca de La Janda, los juanillos tendrán especial presencia en Conil, donde se ha programado un concurso. Los juanillos estarán el 23 de junio expuestos a los pies de la Torre de Guzmán todo el día hasta el momento de su quema a partir de las 21 horas.