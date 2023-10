Ley de Bienestar Animal: Multas por dejar al perro atado fuera del súper o un día entero en casa

La Ley de Bienestar Animal lleva unos días en vigor, pero aún son muchas las dudas que se plantean por parte de los propietarios de los animales de compañía. Desde Netpol -plataforma de cursos policiales on-line- han facilitado un vídeo con varios supuestos que podían resultar habituales hasta el pasado 29 de septiembre, pero que ya se han convertido en infracciones y tendrán consecuencias. Son las fuerzas de Seguridad en general quienes tienen que ostentar el control del cumplimiento de la norma. Aquí dejamos algunos ejemplos.

-Está prohibido dejar animales de compañía sin supervisión atado fuera del súper o de cualquier comercio mientras se realiza un recado o una compra. Se trata deuna infracción leve y la multa será de 500 a 10.000 euros.

-Prohibido dejar más de 24 horas a un animal sin supervisión, pese a que tenga todo lo necesario para vivir y hacer sus necesidades. Se trata de una infracción leve, con multa de 500 a 10.000 euros.

-Prohibido usar en los animales collares de impulsos eléctricos para evitar que ladren y molesten a los vecinos. En general se prohíbe cualquier elemento que cause lesiones, y en particular se prohíbe este tipo de collares. Se considera infracción leve con multas de 500 a 10.000 euros.

-No adoptar medidas para evitar que los animales causen molestas a los vecinos también es infracción leve. Por ejemplo, si ladra todo el día y no se buscan soluciones para remediarlo.

-No se pueden adoptar gatos callejeros. Se considera una infracción grave al tratarse de apropiación indebida de un animal porque las colonias de gatos es responsabilidad de administraciones locales. Las multas oscilan de los 10.001 euros a 50.000 euros.

-Está prohibido no denunciar la pérdida de un animal, aunque pongas carteles, si no se ha denunciado antes las autoridades pertinentes puedes enfrentarte a una multa de los 10.001 euros a los 50.000 al tratarse de infracción grave.

-Sacrificar a un animal por la edad por no poder asumir la propiedad el coste de tratamiento paliativo (artritis, le cuesta andar etc) es una infracción muy grave con multa que va de los 50.001 a 200.000. La eutanasia se permite cuando está acrediato por veterinario por tener enfermedades incompatibles con la vida

-No poner chip identificativo es una infracción muy grave, con multa mínima de 10.001 a 50.000 euros.

Dudas sobre el seguro:

En principio, "No hay que asegurar, ni hay que hacer el curso obligatorio para propietarios, entre otras cosas, porque la competencia en materia animal la tienen las comunidades autónomas y será la Junta la que tiene que adecuar su legislación. Hasta que esto no se haga, no se podrá hacer más, ni sabremos más detalles sobre estos dos puntos concretos de la Ley de Bienestar Animal”, confirma el profesional que hace unos días acudió a un encuentro realizado por el Colegio de Veterinarios de Cádiz para hablarles de lo que se sabía de la normativa.