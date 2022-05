Insonmnio: Cuidado, si duermes mal tu mente envejece el doble

El insomnio es uno de los males más comunes y padecerlo implica una serie de consecuencias incapacitantes a corto plazo: mal cuerpo, incapacidad para rendir en en el trabajo y en las tareas cotidianas y cierta lentitud en el procesamiento de acciones.

Aunque no es ninguna sorpresa que dormir mal afecta a la salud, recientemente un estudio de la revista científica Journal of Aging and Health aportó más datos. Este informe sugiere que las personas con insomnio pierden capacidades cognitivas de forma más acelerada.

Concretamente, el estudio se ha realizado en Finlandia a lo largo de los años con personas de mediana edad que hoy están jubilados. Los resultados muestran que, en efecto, hay un deterioro de funcionalidades: pérdida de memoria, concentración y problemas para el aprendizaje. Todos estos síntomas eran menores en aquellas personas que lograron frenar el insomnio con el paso del tiempo.

Dormir, una cuenta pendiente

El estudio se hizo en Finlandia con 3.700 personas. La primera encuesta se le hizo sobre problemas para dormir y unos 15 años después se le hizo otra de seguimiento. La autora del informe entiende que los resultados que confirman el deterioro cognitivo no hay que tomarlos como definitivos, pues responden a declaraciones de las personas participantes.

En definitiva, la autora de este informe señala que, pese a sus limitaciones, el envejecimiento de la mente se puede comprender de mejor forma y se pueden evitar problemas mayores llevando un control de la calidad del sueño.

Consejos para evitar el insomnio