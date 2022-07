El Festival Cabo de Plata vuelve a Barbate: Horarios, cartel, entradas y cómo llegar

El Festival Cabo de Plata arranca este miércoles en Barbate para celebrar su quinto aniversario y su vuelta tras más de dos años de espera por el coronavirus. El reencuentro traerá "un cartel de los más espectacular cargado de ritmo y fusión", explican desde la organización de una cita con más de 50 artistas. El rap y el trap del estadounidense Lil Pump y del argentino Duki protagonizan el cartel.

En su última edición, en 2019, el Cabo de Plata atrajo a más de 33.000 personas diarias y dejó un impacto económico de diez millones de euros en el pueblo de Barbate.

Para recibir a los primeros fans de festival y calentar motores para los miles de caboplateros que peregrinan ya hacia el Sur de España habrá una Fiesta de Bienvenida este miércoles, con actuaciones desde las seis de la tarde y hasta más de las tres de la madrugada. El evento continuará jueves, viernes y sábado.

Horarios, artistas y escenarios

Este miércoles en la Fiesta de Bienvenida actuarán Desatados, Judeline, Calero LDN, Robledo, Rapsusklei, Dskarrila, Zaidbreak y Space Surimi. Todo desde las seis de la tarde y hasta más de las tres de la madrugada.

El jueves 21 el escaparate musical no decae y se espera que ya todos los caboplateros estén en el recinto para disfrutar de un auténtico cartetazo que se divide en tres escenarios, Brugal, Idealista y Canna. Hacia las seis de la tarde comenzarán a abrir apetito Mr Kilombo, La Tarambana y Dante que darán paso a Aslándticos, Juancho Marqués, Anier y Zetazen para seguirles a las 23h la actuación de una de las artistas de trap nacionales más exitosas, BAD GYAL que junto a FYAHBWOY, RECICLED J y RAYDEN reinarán a esa hora de la noche. Con un poco más de fresquito llegará la actuación más esperada de la noche, a las 1.15h, la de DUKI, una las estrellas internacionales y máximo exponente del trap internacional con temas lanzadera al éxito como `No me conocen´. También actuarán GREEN VALLEY, COSTA, MORAD, SULE B y el rock de HAMLET.

Durante el fin de semana mucho más con LIL PUMP, uno de los raperos internacionales más influyentes de la última generación que actuará el viernes 22 de julio pero también AYAX y PROK, SFDK, BERET, MACACO, MALA RODRIGUEZ, DJ FRESH, MOJINOS ESCOZIOS, EL CANIJO DE JEREZ, ÑENGO FLOW, SHINOVA, ALBERTO GAMBINO & GLAÇ, GUITARRICADELAFUENTE, LOCOPLAYA, SHINOVA, FERNANDOCOSTA, MIGUEL CAMPELLO, SHO HAI, CICLONAUTAS, COSTA, DESAKATO, LOCOPLAYA, FOYONE, TRASHTUCADA, NO KONFORME y muchos. Una explosión de lo más variada

Entradas, acampada y cómo llegar

A través de la página web del Festival Cabo de Plata se pueden adquirir tanto los abonos, como entradas sueltas para cada día como tu acceso para la zona de descanso con la que cuenta el evento, muy cerca del recinto de conciertos.

En estos momentos, los abonos para los cuatro días de Festival cuestan 66 euros y 95 incluyendo la posibilidad de acampada los mismos días que dura la cita. Las entradas para cada día sueltas están a 29 euros.

La organización ha puesto en marcha un bus oficial para poder llegar al festival desde distintos puntos de España, aunque en estos momentos quedan pocas plazas.

El Festival se celebra en la Avenida del Mar de Barbate, 138. Desde Cádiz toma la N-340 en sentido Algeciras. Una vez llegues a la Barca de Vejer, verás este pueblo sobre una loma, desvíate en dirección Barbate.

Desde Madrid o Sevilla toma la A-4 dirección Sevilla y yna vez en Sevilla, tendrás que conducir por la circunvalación en sentido Cádiz, para tomar la AP-4. Toma la salida 84, Jerez/ Los Barrios y prosigue por la Autovía A-38 en dirección Algeciras. Toma la salida 31 hacia Vejer de la Frontera y una vez allí busca Barbate.