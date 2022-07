Conciertos en Cádiz del 18 al 24 de julio: David Guetta, Bryan Adams, Maluma, el No Sin Música, el Cabo de Plata y muchos más

Los conciertos en Cádiz son para el verano. Eso parece, a juzgar por la nutrida agenda de esta tercera semana de julio que arranca. Desde el lunes 18 de julio y hasta el domingo 24 de julio, toda una legión de artistas internacionales y nacionales de sobrado prestigio pasarán por los escenarios de la provincia.

En la suma total de todos los conciertos y festivales previstos, habrá oferta musical para todos los oídos. De esta forma, prácticamente todos los gaditanos tendrán algún ídolo sobre el escenario. Para así cumplir el particular sueño de una noche de verano en Cádiz.

El dj francés solo dará un concierto en España en este 2022, en El Puerto de Santa María, en Cádiz. Por lo que la cita del próximo domingo en El Puerto es única. Uno de los mejores dj, o al menos de los más populares, reventará el recinto ferial de Las Banderas con su electrónica. En cuanto a los asistentes, se espera que 20.000 personas vibren con la música y la tecnología audiovisual que se instalará en el escenario de Guetta. Un anticipo: habrá 150 metros de paneles LED.

El artista francés es conocido por ser exigente en sus shows y por hacer peticiones para asegurar que nada falle en sus exhibiciones. Para este concierto en El Puerto, también ha solicitado el uso de materiales sostenibles en área de camerinos.

Bryan Adams - Sábado 23 de julio - Concert Music Festival (Chiclana)

El rockero canadiense elige Chiclana como la última parada nacional en su gira mundial después de pasar por Mallorca y Valencia. El histórico Bryan Adams hará enloquecer el escenario de Sancti Petri con su gira 'So Happy It Hurts' para presentar su decimoquinto álbum.

La dilatada carrera de este rockero le ha llevado a vender más de 65 millones de copias, a estar nominado a los Oscar, a los Globos de Oro, a los Emmy. A partir de las 22.30 del sábado 23 de julio, comenzará el show.

Como aperitivo, así fue la última actuación de Adams en Mallorca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bryan Adams (@bryanadams)

Maluma - Viernes 22 de julio - Concert Music Festival (Chiclana)

El cantante colombiano arrastra a miles de seguidores allá donde va gracias a su pegadizo reguetón. Maluma hará bailar hasta los límites a todos los asistentes a esta cita clave en el escenario del Concert Music Festival el próximo viernes 22 de julio a las 22.30 horas.

Maluma llega son su Papi Juancho World Tour después de que su concierto en Cádiz, que se esperaba para 2020, tuviera que ser aplazado por la pandemia. Por lo que dobles ganas para disfrutar de un icono mundial de la música latina, que suele realizar una apuesta fuerte por España en sus giras.

Como anécdota, el propio artista publicó en sus redes que hace unos días sufrió un accidente en un yate en Ibiza y tiene el pie vendado. Al fin y al cabo una anécdota, porque Maluma pese a ese leve contratiempo llega a Cádiz dispuesto a darlo todo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)

No Sin Música 2022 - 21 al 23 de julio - Muelle de Cádiz

El regreso del mayor festival de indie y rock de la provincia tendrá lugar esta semana en el muelle ciudad de Cádiz. Tras dos años de ausencia, el No Sin Música vuelve con un cartel que pretende atraer el interés de todos los públicos posibles sin perder su base indie. De jueves a sábado, entre 7 y 9 conciertos harán saltar de euforia a cientos de festivaleros sobre el muelle.

En la jornada inaugural, el jueves 21 de julio, destacará la actuación de Mando Diao, el grupo sueco de indie rock que triunfó con su hit 'Dance with somebody', León Benavente, Anni B Sweet y 091. El viernes 22 de julio traerá hasta el escenario del No Sin Música a uno de los grupos nacionales del momento, Viva Suecia, quienes recientemente han publicado 'Justo Cuando El Mundo Apriete', una colaboración con Leiva. Ese mismo abrirá la ronda de conciertos, a las 19.00, Antílopez, un grupo muy demandado habitualmente en Cádiz por su conexión carnavalera y la gracia e ironía de sus canciones. En horario privilegiado, a las 22 horas, actuarán Los Planetas, el grupo granadino, prácticamente precursor de todo el movimiento indie en España, que sigue triunfando con su inconfundible música.

El festival gaditano concluirá el sábado 23 de julio con la atracción principal de otro grupo granadino, Lori Meyers, y más imprescindibles del indie como Shinova, Miss Caffeina y Varry Brava.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de nosinmusicafest (@nosinmusicafest)

Cabo de Plata 2022 - 20-23 de julio - Barbate

Este festival alternativo cumple cinco años y promete. Su programación es de lo más variada, hay cabida para rock duro, para trap, para hip hop, para rap, para electrónica. El Cabo de Plata se iniciará el miércoles 20 de julio y concluirá el sábado 23 de julio en lo que se espera que sea toda una fiesta de la mejor música urbana.

El variado cartel incluye a figuras musicales de alto prestigio: Duki, Lil Pump, SDK, Beret, Mala Rodríguez, Macaco, Guitarricadelafuente, El Canijo de Jerez y muchos más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cabo de Plata | Festival (@cabodeplata)

40 Summer Live Festival 2022 - Martes 19 de julio - San Fernando

La gira de los 40 Principales vuelve a aterrizar en San Fernando este martes 19 de julio con un elenco de estrellas del pop. El concierto gratuito dará comienzo a las 22 horas en el aparcamiento de la playa de Camposoto a la altura de La Casería.

Por el escenario pasarán artistas como Ana Mena, Marc Seguí, Natalia Lacunza, Miki Núñez, Walls, Leo Rizzi y muchos más.

Otros conciertos de interés en Cádiz para esta semana

Los amantes de la escena urbana tendrán una cita obligada con Soto Asa, el próximo jueves 21 de julio en el Concert Music Festival. Este artista ha colaborado ya con gente de la talla de Yung Beef y Bad Gyal.

Por su parte, en Cádiz, en el castillo Santa Catalina, habrá un concierto gratuito muy interesante como alternativa al No Sin Música con los raperos de FRAC.