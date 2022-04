Día Internacional del Beso: ¿Por qué se celebra cada 13 de abril?

Los gaditanos, al igual que el resto de humanos que pueblan la tierra, llevamos dos años tirando besos al aire. El Covid puso fin al contacto social y, mucho más, al hecho de poder besar, al menos a personas con las que no se suele tener un roce habitual.

Pocos se ven aún que se quiten la mascarilla para besar a alguien por la calle, pero puede que el final de las restricciones que llegará de la mano de la eliminación de la prohibición del uso de las mascarillas en interiores, nos lleve, de nuevo, a atrevernos a dar más de un beso.

Tal y como decía a Diario de Cádiz la secretaria del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, Sandra Pérez, los humanos somo seres sociales y necesitamos un roce y un contacto personal con nuestros allegados. ¿Y qué contacto más estrecho que el beso?

Y este acto, que se puede dar de mil y una manera, desde el beso en la mano o en la boca, pasando por la mejilla, entre otras fórmulas, unas más pudorosas que otras, tiene su propio día: el 13 de abril.

¿Porqué se celebra el 13 de abril?

El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril el homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia. Este tuvo lugar en Tailandia, precisamente un 13 de abril, durante un concurso que se viene celebrando en Tailandia desde hace diez años. Fue en el certamen de 2013 donde una pareja que rompió récord mundial del beso más largo con un tiempo de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Los ganadores, Ekkachai y Laksana Tiranarat, recibieron un premio de 2.500 euros y dos anillos con diamantes. Como dato curioso, ese año 2013 las nueve parejas de enamorados que tomaron parte en el evento no tenían derecho a sentarse y debían besarse sin parar. No podían dejar de hacerlo ni cuando bebieran un poco de agua con una pajita ni cuando fueran juntos al baño.

Para conmemorar este día, muchos países celebran un certamen que consiste de igual forma en tratar de darse el beso más largo. El objetivo es intentar lograr superar el récord mundial. No obstante, el concurso en Tailandia es el que sigue concitando a un mayor número de parejas y se considera como el que dio origen al Día Internacional del Beso. Para participar en el concurso de Tailandia, es necesario que las parejas estén casadas o demostrar una relación estable con una carta escrita por los padres de los novios de manera que, al menos, en el país asiático se guarda aún ese matiz para que no acudan al concurso parejas que no mantengan una relación estrecha.

Beneficios de los besos

Y cuándo mejor que hoy, 13 de abril para recordar los muchos beneficios para la salud que conlleva esta expresión de amor.

Según los medicos, dar un beso reduce la presión arterial, ya que la sangre fluye hasta los órganos vitales sin ningún contratiempo.

Además, dicen que alivia el dolor de cabeza y, en el caso de las mujeres, reduce el dolor por cólicos menstruales. A su vez, aunque pueda resultar extraño, incluso afirman que los besos en la boca ayudan a combatir las caries.

Y otro motivo u otra excusa: ayuda a quemar calorías y reduce la aparición de arrugas en el cuello.