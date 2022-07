Consejos para darse un baño este verano en el mar, ríos, lago y en la piscina

El verano ha llegado y también las primeras noticias de desgraciados accidentes con ahogamientos en la playa, lagos y la piscina. Las principales víctimas son los niños, a los que no hay que quitar ojo, pues pueden incluso perder la vida en 20 centímetros de agua y en menos de tres minutos. Pero no solo los pequeños, pues todo el mundo debe seguir toda una serie de recomendaciones para disfrutar de estos baños veraniegos sin lamentar fatídicas consecuencias. Aquí le dejamos algunos consejos importantes:

Lea los carteles:

Lo primero que deba hacer tal y como llegue a una zona de baño es leer la información y toda la cartelería, pues puede contener algún peligro. Eso sí, báñese siempre en aguas habilitadas para este fin y también vigiladas. En piscinas y atracciones acuáticas respete las normas de seguridad y siga siempre las indicaciones de los socorristas.

Conoce dónde se baña:

Recuerde que la profundidad y la temperatura del agua, sus fondos, las mareas, las corrientes y la dirección de las olas, entre otros factores, varían de una zona a otra. Pida información. Además, suele haber paneles en los accesos a las zonas donde se permite el baño donde se informa de las características y peculiaridades de la zona de baño y de sus alrededores.

Vigila siempre a los niños:

Es fundamental no dejar a un niño solo cuando esté en el agua o cerca de ella, pues vigilarle es su responsabilidad. Recuerda siempre que la gran mayoría de ahogamientos se produce en la población infantil, que puede hacerlo en muy poco tiempo y con escasos centímetros de agua.

Respeta la digestión:

Espera dos horas para bañarte una vez que has comido para así evitar el denominado “corte de digestión”. En caso de no hacerlo, entra paulatinamente en el agua y moje barriga, muñecas, hombros y nuca para que su cuerpo se acostumbre a la temperatura, sobre todo si el cambio es muy brusco.Coma ligero antes del baño:Si tiene previsto echar un día de ocio con baño incluido, intenta evitar las comidas copiosas antes de bañarse. De lo contrario, siga las instrucciones que aparecen en el punto anterior.

Sea rápido en pedir ayuda ante el peligro:

Si ve una situación peligrosa, avise al socorrista cuanto antes y no afronte un rescate sin pensar, analice sus posibilidades antes de actuar. Nunca lo haga sin utilizar algún material flotante. Y en caso de estar usted en peligro, pida ayuda y recuerde que relajado y con aire puede flotar.

Respete estas normas:

En piscinas: no empuje ni saltes sin asegurarte de que no hay nadie en el agua, no corra por el borde, no hunda en el agua a los demás. Y en playas: báñese en zonas vigiladas por especialistas y acate sus órdenes, haga caso de las banderas del estado del mar (roja significa baño prohibido, amarilla es baño con precaución y verde indica condiciones apropiadas para el baño), controle las mareas y corrientes, tenga cuidado con cuevas, redes y algas...

Cuídese del sol:

Evite la exposición prolongada al sol y procure cubrir la cabeza. Use protección y beba agua para evitar la deshidratación de forma moderada y con frecuencia. No pase directamente de pleno sol al baño. Siempre poco a poco.

No se tire de cabeza:

Aunque parezca una tontería, una mala postura al tirarse de cabeza ha dejado a muchísimas personas en silla de ruedas de por vida tras sufrir lesiones medulares al estrellar su cabeza contra el lecho marino. Además, la retirada de una ola puede provocar que la profundidad descienda hasta en varios met