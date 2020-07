10 playas sin problemas de aforo en la provincia de Cádiz

Las playas de la provincia de Cádiz son uno de sus grandes atractivos durante el verano. Kilómetros y kilómetros de arenales en los que se puede optar desde las calas más recónditas a las playas urbanas más extensas en las que se mezclan el ambiente familiar y los turistas. Las medidas para intentar frenar los contagios del Covid-19 han obligado a establecer aforos en cada uno de los arenales para que se puedan cumplir las medidas de distanciamiento social. En lo que llevamos de verano, los fines de semana se están produciendo cierres de playas por cubrirse el aforo en momentos determinados. Ejemplos como los de La Caleta y Santa María del Mar en Cádiz, Zahora en Barbate o Los Galeones en Rota, entre otras, se han sucedido durante todo el mes de junio. Por ello, es importante saber elegir las playas en las que no habrá problemas para plantar la sombrilla y disfrutar del sol y del mar sin encontrarse con el inconveniente de que no se puede entrar. Estas son 10 de las playas en las que no existen problemas para disfrutar de ellas.

La Victoria, en Cádiz

La playa Victoria es la más conocida de todas las urbanas que existen en la provincia de Cádiz y la principal de la capital. Cuenta con una longitud de 2,8 kilómetros. Puede llegar a alcanzar unos 185 metros de media de anchura, lo que hace que sea la playa más cómoda para disfrutar de ella tanto por su superficie como por los servicios con los que cuenta, su amplio paseo marítimo o la facilidad para acceder a ella.

Cortadura, en Cádiz

Es la única playa natural de la capital, con una longitud de 3,9 kilómetros. Al estar situada a lo largo de la carretera CA-33, que une Cádiz con San Fernando, a ella acuden menos bañistas que al resto de playas de Cádiz. Un lugar ideal para disfrutar de una jornada relajada de playa sin grandes aglomeraciones y con un paisaje idílico que se culmina con el cordón dunar. Su principal problema, encontrar aparcamiento en los días más concurridos, ya que el vehículo privado se impone para acudir a este arenal

Camposoto, en San Fernando

La playa de Camposoto, en San Fernando, es una de las mejores opciones que ofrece la provincia si se busca una playa natural alejada del casco urbano de la ciudad. Con una extensión de cinco kilómetros abiertos al público, y con una zona exclusiva de uso militar de un kilómetro, va desde la Punta del Boquerón (declarado como Monumento Natural) hasta Torregorda. Entre sus peculiaridades, cuenta con una playa canina desde hace cinco años.

La Barrosa, en Chiclana

Esta playa chiclanera es una de las más conocidas a nivel nacional. De hecho, es considerada como una de las mejores del país por sus seis kilómetros de arena fina. Ubicada en la principal zona turística de Chiclana, es uno de los grandes reclamos junto a la oferta de ocio y restauración de su paseo marítimo. Con fácil acceso y multitud de servicios, es una elección acertada si se quiere disfrutar de la playa sin sobresaltos para poder respetar las medidas de distanciamiento social.

La Costilla, en Rota

Rota es una de las localidades de la provincia que se está viendo obligada a cerrar diferentes playas al cubrirse el aforo. Sin embargo, esto no está sucediendo en la playa de La Costilla, situada en el casco urbano del municipio. Con casi cuatro kilómetros de extensión, siempre habrá un lugar para colocar la silla o la toalla a pesar de ser una de las más concurridas. La oferta de hostelería y el encanto del centro de Rota también son dos motivos para elegir este arenal.

Valdelagrana, en El Puerto

La playa de Valdelagrana es la más turística de las que se encuentran en El Puerto, lo que no evita que sea cómoda para cumplir con las medidas anticovid-19. Con casi tres kilómetros de extensión y unos 70 metros de ancho, es un lugar perfecto para evitar aglomeraciones, además de contar con un amplio paseo marítimo.

Los Bateles, en Conil

La playa de Los Bateles está situada en el casco urbano de Conil. Con 1,1 kilómetros de extensión, ofrece la comodidad de contar con todos los servicios indispensables de un arenal. Su paseo marítimo y la oferta de ocio que ofrece Conil son dos de sus atractivos, aunque esto no está ocasionando problemas de aforo.

El Palmar, en Vejer

Es la playa por excelencia de Vejer. Con ocho kilómetros de longitud, es un lugar ideal para la práctica del surf, lo que sumado a su ambiente, su agua limpia y cristalina o sus chiringuitos hacen que sea uno de los arenales preferidos por los visitantes que llegan a la provincia de Cádiz.

Los Alemanes, en Zahara de los Atunes

Aunque no es la playa más grande de Zahara de los Atunes, la playa de Los Alemanes es uno de los lugares paradisiacos de la provincia que se puede disfrutar con total tranquilidad. Situada en la urbanización de lujo Atlanterra, su dificultad para encontrar aparcamiento hace que no puedan acudir a ella muchas personas, lo que, unido a sus 1,5 kilómetros de extensión y su anchura, permite que en ella no haya problemas por cubrirse su aforo.

Los Lances, en Tarifa

Tarifa cuenta con varias playas en las que no existen problemas de aforo por su amplitud. Una de ellas es Los Lances, que se divide en dos tramos: Norte y Sur. En Los Lances Norte, se dan las condiciones idóneas para la práctica del windsurf y el kitesurf. Los Lances Sur llega hasta el casco urbano de la localidad tarifeña, por lo que cuenta con todos los servicios. Entre los dos tramos suman más de siete kilómetros de playa en los que no habrá problemas para cumplir con las medidas de distanciamiento social.