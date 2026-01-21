El coro de Los Estudiantes ha estrenado esta noche de miércoles 'Las mil maravillas', con la que intentarán defender el primero premio de 2025 con 'El gallinero. Desde que nació este grupo hombres y mujeres han compartido tablas y hoy su segundo tango lo han querido dedicar a todas esas mujeres que ya forman parte de las agrupaciones de la fiesta, nombrando a las pioneras. Advierten, a los que quieran volver atrás, que no es una moda. Así sonó en los camerinos del Teatro Falla.