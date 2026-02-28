Antonio Martín ya tiene su placa en su casa natal de la calle San Vicente que tanto cantara en sus comparsas y desde donde han cantado los hermanos Trujillo con su padre el Catalán Grande, Emilio Santander y Cuqui Gatica y la comparsa infantil 'El hilo rojo', que este año ha dedicado un pasodoble a Martín en el Concurso Oficial de Agrupaciones.

El empuje del entusiasta Miguel Domínguez Parrilla lo ha hecho posible esta iniciativa.

Antonio Martín es el autor más laureado de la historia del Carnaval con 50 años de recorrido desde su debut en 1968 con 'Los mayordomos' hasta su despedida en 2017 con 'Ley de vida'. Durante ese medio siglo ganó numerosos primeros premios, especialmente en comparsas, cogiendo el testigo de Paco Alba y convirtiéndose en el renovador de la modalidad. Entre sus mejores creaciones están 'Capricho andaluz' (1973), 'Los mandingos' (1977), 'Ángeles y demonios' (1979), 'Agua clara' (1983), 'Entre rejas' (1985) o 'Encajebolillos' (1991).