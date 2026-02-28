Antonio Martín ya tiene su placa en su casa natal de la calle San Vicente que tanto cantara en sus comparsas. Este sábado 28 de febrero ha tenido lugar el merecido acto en en el número 3Do de esta callecita donde nació un 2 de mayo de 1949, cerquita de la plaza de la Cruz Verde que desde hace unos años también lleva su nombre, se descubrirá una placa conmemorativa. El empuje del entusiasta Miguel Domínguez Parrilla lo ha hecho posible.

Un acto que ha contado con la actuación de una antología con sus coplas, los hermanos Trujillo con su padre el Catalán Grande, Emilio Santander y Cuqui Gatica y la comparsa infantil 'El hilo rojo', que este año ha dedicado un pasodoble a Martín en el Concurso Oficial de Agrupaciones.