Antonio Martín tendrá desde este sábado placa en su casa natal de la calle San Vicente

Antonio Martín la noche de la final del COAC 2027 en la que se despidió del Carnaval con su comparsa 'Ley de vida'.

"Me viene a la mente como si lo viera, calle San Vicente donde yo naciera...". Valga este inicio de un pasodoble de 'Agua clara' (1983), una de sus más grandes comparsas, para ilustrar el que será un gran homenaje a Antonio Martín, este sábado 28 de febrero. Allí, en su calle natal, en el número 3D, donde nació un 2 de mayo de 1949, cerquita de la plaza de la Cruz Verde que desde hace unos años también lleva su nombre, se descubrirá una placa conmemorativa. El empuje del entusiasta Miguel Domínguez Parrilla lo ha hecho posible.

El acto comenzará a las 13.00 horas y en el mismo actuarán cuatro grupos: una antología con sus coplas, los hermanos Trujillo con su padre el Catalán Grande, Emilio Santander y Cuqui Gatica y la comparsa infantil 'El hilo rojo', que este año ha dedicado un pasodoble a Martín en el Concurso Oficial de Agrupaciones.

Antonio Martín es el autor más laureado de la historia del Carnaval con 50 años de recorrido desde su debut en 1968 con 'Los mayordomos' hasta su despedida en 2017 con 'Ley de vida'. Durante ese medio siglo ganó numerosos primeros premios, especialmente en comparsas, cogiendo el testigo de Paco Alba y convirtiéndose en el renovador de la modalidad. Entre sus mejores creaciones están 'Capricho andaluz' (1973), 'Los mandingos' (1977), 'Ángeles y demonios' (1979), 'Agua clara' (1983), 'Entre rejas' (1985) o 'Encajebolillos' (1991).

También obtuvo primeros premios siendo autor en el coro de la peña La Salle Viña como 'Takatá Chim Chim Pom Pom' (1989), 'Batmonos que nos vamos' (1990) y 'El habla de Cádiz' (1997). Y en chirigotas con 'Hasta que la muerte nos separe' (1990).

Es Antifaz de Oro desde 1981 y fue pregonero del Carnaval de Cádiz en 1997. Ostenta además, entre otras distinciones, la Medalla de Andalucía y de la Provincia de Cádiz en 2019. En 2025 fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Cádiz.