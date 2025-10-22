El comparsista Antonio Martín ha recibido este miércoles el título de Hijo Predilecto de Cádiz, en un acto que se ha celebrado este miércoles en el Palacio de Congresos de la capital gaditana. De esta forma, la ciudad ha querido rendir homenaje a uno de los copleros más importantes de la fiesta, que inició su trayectoria en 1968 con la comparsa 'Los mayordomos'. En su discurso, no ha faltado el Carnaval, ya que lo ha introducido con los pasodobles de sus comparsas 'Agua Clara' (1983) y 'Patiovecino' (1998).

Junto a Martín, también han sido nombrados como Hijas e Hijos Predilectos los gaditanos Mayte Córdoba, Antonio Reguera, José Luis Pájaro, Elvira Lindo, Joaquín Hernández Kiki e Ignacio Moreno Aparicio. También han sido distinguidos como Hijas e Hijos Adoptivos Carmen Pinedo Sánchez, Alberto Campo Baeza, Alicia Domínguez y Amparo Mogollo. Por último, han recibido la Medalla de Oro de Cádiz la Asociación Mujeres de Acero y las víctimas de la explosión de 1947.