Ghost of Yotei ya tiene fecha de lanzamiento en PS5: el viaje de venganza y redención empieza el 2 de octubre

Ya hay fecha para uno de los grandes exclusivos de Playstation 5 para este año. Sony Interactive Entertainment ha anunciado que el esperado Ghost of Yōtei llegará a PS5 el próximo 2 de octubre. Han pasado ya casi cinco años desde que salió Ghost of Tsushima y desde entonces el estudio desarrollador, Sucker Punch, ha estado trabajando día y noche para hacer de Ghost of Yōtei algo especial y aunque las historias no estén relacionadas, este nuevo título apunta a ser una digna secuela del viaje de Jin que analizamos en El Loot de Txeron en su momento.

La historia ocurre en el año 1603, 329 años luego de los eventos del primer juego, en la región del monte Yōtei, en la isla japonesa de Hokkaido. Allí, en el corazón de Ezo, una banda de forajidos conocidos como los Seis de Yōtei se lo arrebataron todo a Atsu. Mataron a su familia y la dieron por muerta, dejándola clavada en un ginkgo en llamas junto a su casa. Pero Atsu sobrevivió. Aprendió a luchar, matar y cazar y, después de muchos años de ausencia, ha vuelto a su casa con una lista de seis nombres: la Serpiente, el Oni, el Kitsune, la Araña, el Dragón y el señor Saito.

Uno por uno, los cazará a todos para vengar a su familia, armada con la misma katana que usaron para clavarla en aquel árbol en llamas hace muchos años. Pero, aunque la historia de Atsu empieza con venganza, se dará cuenta de que hay mucho más que eso en su periplo. En su exploración de Ezo, Atsu conocerá a aliados insólitos y forjará conexiones que la ayudarán a encontrar un nuevo propósito.

La presentación ha tenido lugar con un impresionante tráiler que muestran los impresionantes paisajes de Ezo, y en el que podemos ver alguna de las nuevas armas de Atsu, también algunos de sus aliados y hasta una nueva mecánica de juego para echar un vistazo al pasado de Atsu permitiendo al jugador adentrarse en sus recuerdos y revivir fragmentos de su pasado.

Esta es la edición coleccionista.

En palabras del estudio desarrollador, Sucker Punch, “en Ghost of Yōtei, hemos ampliado y evolucionado la forma de explorar el mundo abierto, ofreciendo aún más libertad y variedad que en Ghost of Tsushima. Tú decidirás qué pistas seguir al elegir qué miembro de los Seis de Yōtei cazar primero. Atsu también podrá rastrear otros objetivos peligrosos y reclamar recompensas, o buscar a sensei de armas para aprender nuevas habilidades”, detallan.

Tres ediciones disponibles

Desde Playstation España han anunciado que Ghost of Yōtei contará con tres ediciones disponibles. La Estándar (física o digital) con un precio de 79,99€; la Edición Digital Deluxe con un precio de 89,99€ y que incluye el juego base además de armaduras, mapas, y otros cosméticos y accesorios dentro del juego

Y por último, la edición física coleccionista (PVPR por anunciar) que estará disponible para reservar exclusivamente en PlayStation Direct. La edición incluye: todos los incentivos de reserva, todos los objetos del juego de la Edición Digital Deluxe, y una copia digital del juego, además de una réplica para exhibición de la máscara de Atsu como el Fantasma. También se incluye una réplica del fajín de Atsu, con los nombres de los seis miembros de los Seis de Yōtei, así como una réplica del Tsuba (la guarda del katana) de Atsu, forjada por su padre con la imagen de dos lobos gemelos. También incluye una bolsita con monedas e instrucciones para jugar a Zeni Hajiki, un juego de habilidad que podrás disfrutar dentro del mundo de Ghost of Yōtei. Completa el conjunto un árbol gynko de papel con un lobo en su base, y un set de cuatro tarjetas con ilustraciones.