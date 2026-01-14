Civilization VII asalta los dispositivos de Apple: en febrero se podrá jugar en un iPhone o un iPad

La legendaria saga de estrategia Sid Meier´s Civilization da el salto definitivo al ecosistema Apple. 2K y Firaxis Games han anunciado oficialmente que Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition se estrenará el próximo 5 de febrero en Apple Arcade, el servicio de suscripción de Apple que ofrece acceso ilimitado a más de 200 juegos para iPhone, iPad y Mac.

Esta nueva versión ha sido desarrollada por Behaviour Interactive en colaboración con Firaxis Games, y promete trasladar toda la profundidad y complejidad estratégica de la franquicia Civilization a dispositivos móviles y ordenadores Apple sin renunciar a su esencia.

En Civilization VII, los jugadores vuelven a ponerse al frente de una civilización desde sus orígenes hasta la era moderna, tomando decisiones que definirán la identidad y el rumbo de su imperio a lo largo del tiempo. La gran novedad de esta entrega es su enfoque evolutivo: en cada Era del progreso humano, el jugador podrá elegir una nueva civilización para representar a su imperio, adaptándose a los cambios históricos y estratégicos.

Como es habitual en la saga, será posible fundar ciudades, levantar maravillas arquitectónicas, investigar nuevas tecnologías y decidir entre la diplomacia o la guerra para imponerse a las civilizaciones rivales mientras se explora un mundo lleno de territorios por descubrir.

Una versión pensada para jugar en cualquier lugar

La Arcade Edition ha sido diseñada específicamente para sacar partido a las plataformas de Apple, incorporando una serie de características adaptadas al juego en movilidad:

Experiencia auténtica de Civilization : la versión mantiene intacta la jugabilidad y profundidad de Sid Meier’s Civilization VII, permitiendo gobernar con líderes históricos y desarrollar imperios complejos.

: la versión mantiene intacta la jugabilidad y profundidad de Sid Meier’s Civilization VII, permitiendo gobernar con líderes históricos y desarrollar imperios complejos. Experiencia exclusiva para móviles y Mac : los jugadores podrán construir su civilización desde el iPhone, el iPad o el Mac, con una interfaz adaptada a cada dispositivo.

: los jugadores podrán construir su civilización desde el iPhone, el iPad o el Mac, con una interfaz adaptada a cada dispositivo. Controles táctiles optimizados: la edición para móviles incorpora controles táctiles intuitivos que facilitan jugar “un turno más” en cualquier momento y lugar.

Con este lanzamiento, Civilization VII Arcade Edition se convierte en una de las apuestas más ambiciosas de Apple Arcade para los amantes de la estrategia, acercando una de las sagas más influyentes del videojuego a una nueva generación de jugadores en dispositivos móviles y ordenadores Apple.