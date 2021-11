Se acerca la hora de volver a casa

La estancia en las Molucas está siendo agradable, mucho más de lo que se esperaba. Catorce días después de que la Trinidad y la Victoria alcanzaran el objetivo fundamental marcado en la misión patrocinada por el emperador Carlos, la flota española ha avanzado mucho en la recopilación de las ansiadas especias, pero todos son conscientes de que la hora de volver a casa se va acercando.

Entre la oficialidad y la marinería española hay ganas ya de zarpar de nuevo. Llegar a tu país y poder contar que, pese a todas las peripecias y todos los sufrimientos vividos, se ha logrado alcanzar la Especiería navegando siempre hacia Occidente, es algo que estimula a todos. Y más aún relatar cómo se descubrió el Estrecho de Magallanes y, de manera muy especial, demostrar que el planeta Tierra es efectivamente redondo y que ha sido una flota española la primera en lograr dar la vuelta al mundo... si es que lo consiguen, porque están ahora a mitad de camino.

Pero hay un elemento que ha terminado por convencerles de que la hora del regreso no se puede demorar mucho más. Y es que por las Molucas ha corrido el rumor de que está próxima a llegar a esta tierra una de las numerosas flotas portuguesas que, de acuerdo con las órdenes dadas por el rey luso, Manuel I, llevan ya más de dos años intentando dar con unas naves españolas comandadas por el traidor Magallanes y que buscaban llegar al Moluco por una ruta distinta a la única conocida hasta ahora, que era la de la costa africana.

Hay que tener en cuenta que la flota española zarpó de Sanlúcar el 20 de septiembre de 1494 con una doble misión: llegar hasta la Especiería navegando siempre hacia Occidente pero también confirmar la situación exacta de las Molucas. Los españoles creían que, según el Tratado de Tordesillas de 1529, la Especiería podía pertenecer a España, por lo que no descartaban poder tomar posesión de estas islas en nombre del rey Carlos, ya que Portugal no ha dado aún ese paso decisivo. Sin embargo, y a la vista de los numerosos cálculos realizados, la tropa comandada por Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano tiene ya el convencimiento de que, efectivamente, la Especiería se encuadra en esa parte del planeta que le correspondería a los lusos... pero han acordado que es mejor ocultar ese dato hasta que las dos naos supervivientes estén ya navegando.

Desde hace ya algunos días en los terrenos aledaños a los pantalanes donde están atracadas la Trinidad y la Victoria se siguen amontonando cantidades importantes de esas especias que en la Europa occidental del siglo XVI tienen un valor incalculable pues se usan para muchas cosas, en especial para la conservación de alimentos y para sanar enfermedades. Canela, clavo, jengibre, pimienta y un producto desconocido en España hasta ahora que se llama nuez moscada son algunos de los elementos que forman parte de un botín que es más valioso que cualquier tesoro de oro o piedras preciosas.

La recopilación de estas toneladas de especias son posibles porque el rey de Tidore, Al-Mansur, ha dado vía libre para poder comercializar en ésta y en otras islas del entorno. A cambio, los españoles entregan a los nativos objetos muy valorados por éstos como cuchillos, tijeras, hachas, paños, etc.

Al-Mansur no quiere que los españoles zarpen, primero porque sus relaciones con los portugueses no están en su mejor momento y segundo porque su amistad con la flota de Espinosa y Elcano fortalece su imagen ante los reyes de otras islas de este archipiélago de las Molucas. Incluso intenta convencer a los españoles de que no es una buena época del año para salir a mar abierto, porque es tiempo de temporales. Pero la flota de las especias ya sabe que su partida con rumbo a España es cuestión de pocos días.