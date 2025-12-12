Muere el actor sevillano Adolfo Fernández, de series como 'B&B' o 'Policías'

Adolfo Fernández, en el centro, como el personaje Bornay de la serie 'B&B'

El actor, director y productor teatral de origen sevillano Adolfo Fernández ha fallecido este viernes a los 67 años en su domicilio de la localidad de Perales de Tajuña (Madrid), víctima de un cáncer del que se había tratado años atrás, según ha informado la Academia de Cine, de la que era miembro.

Nacido en Sevilla en 1958 y afincado desde niño en Bilbao, Fernández destacó en cine, televisión y, especialmente, en teatro. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Trabajó con directores como Pedro Almodóvar, José Luis Cuerda, Icíar Bollaín, Manuel Gómez Pereira o Daniel Monzón.En televisión, alcanzó gran popularidad con series como Policías, en el corazón de la calle, donde interpretó a Carlos Gándara; el serial de época de La 1 Águila Roja, como Agustín, mentor del protagonista; o la serie de Telecinco que venía a rescatar el espíritu de Periodistas, B&b con Dani Rovira.

De lo más reciente fue su aparición en la comedia de los Hermanos Caballero Machos alfa, en Netflix.

En el teatro, fundó en 2002 la compañía K Producciones en Bilbao. Se centró en proyectos de autores contemporáneos con contenido político y social. Dirigió montajes como Ejecución hipotecaria o La flaqueza del bolchevique.

En 2018 ganó el Premio Max, junto a Ángel Solo por la mejor adaptación teatral con En la orilla, basada en la novela de Rafael Chirbes.

La Academia de Cine ha lamentado su pérdida y destacado su rigor y compromiso con las artes escénicas.