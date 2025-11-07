La gala de Los 40 Music Awards, la importancia de esta edición con Rosalía y Ed Sheeran y dónde verla

Este viernes 7 es el día del estreno mundial de Lux, el cuarto álbum de estudio de Rosalía quien de forma estelar estará presente la 20ª edición de los LOS40 Music Awards Santander.La gala se celebra por primera vez en Valencia y podrá seguirse en directo a través del canal Divinity a partir de las 20.30. Tambien estará disponible en la plataforma Mediaset Infinity, de manera gratuita, y en la web, app y YouTube de Los 40, de Prisa Radio.

Ed Sheeran

En un año de efervescencia creativa, el evento distingue a 30 categorías entre España, Internacional y Global Latina, con decenas de rostros conocidos congregados para conocer si hoy es su gran noche, que ya es el gran día de la barcelonesa Rosalía.

El pabellón Roig Arena, inaugurado en septiembre en el corazón de Valencia, acoge este acontecimiento. Una noche musical dedicada a la diversidad sonora donde el omnipresente reggaetón se entrelaza con el indie, el trap, el rock, el pop, mostrando la vitalidad de la música en español, que cruza fronteras.

Además de la cantante de Lux otra gran estrella internacional actuará en el evento, el británico Ed Sheeran y por parte nacional estará otro nombre en su mejor momento, Aitana Ocaña.

Aitana Ocaña / RTVE

¿Quiene actúan en Los 40 Music Awards?

Junto a Rosalía, Ed Sheeran y Aitana, el cartel lo completan otros nombres que llenan de seguidores el pabellón: Emilia, Dani Martín, Rels B, Feid, Pablo Alborán, Nicky Jam, Morat, Mora, Beéle, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh & Yorghaki y De La Rose. Canciones en vivo y coreografías que prometen un viernes contundente en lo musical.

Al mando de la gala, el eurovisivo Tony Aguilar junto a Cristina Boscá y Dani Moreno El Gallo, arropados por el equipo internacional de locutores de LOS 40 y cameos de figuras del deporte, la moda, el cine y las redes.

Quienes acopian más nominaciones hoy, Feid, con 7; y Aitana, Lola Índigo y Dani Fernández, cada uno con 6.