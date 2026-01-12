Apple se alía con Google para integrar los modelos Gemini en sus funciones de IA

Apple se ha aliado con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial (IA) en productos como Siri, a finales de este año, según informaron las dos tecnológicas este lunes.

"Apple y Google han firmado un acuerdo de colaboración plurianual en virtud del cual la próxima generación de modelos de base de Apple se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google", anunciaron las empresas en una declaración conjunta.

En tanto, según el comunicado, estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una versión más personalizada de Siri que llegará este año.

"Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más sólida para sus modelos de base y está entusiasmada con las innovadoras experiencias que brindará a los usuarios de Apple", anota el texto.

Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad líderes en la industria de Apple.

Actualmente, los usuarios de Apple pueden configurar sus dispositivos para permitir que Apple Intelligence se integre con ChatGPT de OpenAI.

Alphabet alcanza los cuatro billones de dólares en bolsa impulsada por la alianza con Apple

Alphabet, la empresa matriz de Google, alcanzó la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización en bolsa tras crecer en Wall Street este lunes, impulsada por la decisión de Apple de integrar Gemini para algunos productos como Siri, su asistente de voz.

A la apertura de la bolsa, las acciones de la tecnológica subieron un 1% después del anuncio de Apple.

Este logro mantiene la tendencia al alza con la que Alphabet cerró el 2025, convirtiéndose en una de las empresas con mayor rendimiento bursátil del pasado año.

Con esta subida, la empresa se unió al prestigioso grupo de las compañías que han superado esta barrera, en el que ya se encontraban Nvidia y Microsoft, que lograron este hito en julio, y Apple, que lo hizo en octubre. Sin embargo, las dos últimas han caído ya por debajo de esta línea.

La alianza plurianual con Apple, avanzada por CNBC, se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google para los futuros desarrollos de Apple.