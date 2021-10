“La salud bucodental debe vigilarse de forma periódica”

El Dr. Ángel Carrero Vázquez, nacido en Jerez de la Frontera, es licenciado en Medicina y Cirugía, licenciado en Odontología, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, vocal de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Dentistas, Medalla al Mérito Colegial del Colegio Oficial de Dentistas de Málaga y con ejercicio privado como dentista. Es presidente de la Comisión Nacional de Intrusismo del Consejo General de Dentistas de España, Patrono de la Fundación Dental Española y Miembro del International College of Dentist.El dentista es el profesional que cuida de la salud bucodental en todas las etapas de la vida. Es muy importante que, desde la infancia, los niños sigan las pautas adecuadas y correctas de higiene y salud para que en el futuro mantengan su boca sana. De ahí, la relevancia de las visitas periódicas al dentista, al menos lo que permitirá que prevalezca la prevención y que los tratamientos a aplicar sean menos complejos y, por consiguiente, menos costosos.–Tras la pandemia, nuestra salud bucodental se ha visto resentida, ¿qué consejos se puede dar a los gaditanos?

–Cuidar la higiene bucodental, mantener una dieta saludable y visitar al dentista. La ciudadanía debe ser consciente de la importancia de acudir al dentista de forma regular, creando un hábito saludable, con lo que evitaremos tratamientos más complejos y costosos a la larga haciendo a la vez una labor preventiva y diagnostica de muchas enfermedades sistémicas que pueden presentar manifestaciones a nivel de la cavidad oral como la diabetes, enfermedades inmunes, metabólicas, así como el diagnóstico precoz del cáncer oral, patología de la que se diagnostican en España unos 8.000 casos al año. El cáncer oral es una enfermedad con alta mortalidad y se sitúa entre los 14 cánceres mas frecuentes. se estima que cada año se producen unos 600.000 casos nuevos en el mundo, 8.000 de ellos en españa. resulta muy preocupante que entre el 70-75% se diagnostiquen en estadios tardíos, lo que complica el tratamiento y empeora el pronóstico. por ello un diagnóstico precoz mediante una exploración rutinaria de la cavidad oral es fundamental.

–¿Qué prioridades tiene el Ilustre Colegio de Dentistas de Cádiz?

–La lucha contra el intrusismo, la apuesta por la formación continua y un mayor control y regulación de la publicidad sanitaria, son pilares fundamentales de la acción del Ilustre Colegio de Dentistas de Cádiz. La legislación española establece claramente cuales son las competencias profesionales del dentista así como las de otras profesiones relacionadas como higienistas dentales y protésicos, solamente los dentistas pueden trabajar de forma autónoma en la boca de los pacientes. Dicha legislación regula que para el caso de los higienistas su labor deberá ser siempre desarrollada bajo la supervisión directa de un dentista y que para los protésicos su ámbito de ejercicio debe limitarse al laboratorio dental.No existe ni una sola sentencia absolutoria para alguien que no siendo dentista se haya probado que realizaba trabajos clínicos en boca de un paciente. Continuaremos denunciando cuantos casos tengamos constancia de practicas de intrusismo porque así nos obliga la Ley y forma parte indisociable de la función encomendada a los Colegios Profesionales: Defender la salud de la población española.

–Desde sus inicios, el Ilustre Colegio de Dentistas de Cádiz ha sido un referente a nivel nacional en la lucha contra el intrusismo.

–El intrusismo es uno de los grandes problemas laborales de la actualidad. Suele encontrarse en diferentes ámbitos a personas ejerciendo un oficio u profesión sin la cualificación adecuada y si se trata de un sector donde la salud de las personas está en juego, la situación es grave. La profesión del dentista no es ajena al intrusismo. Muy fácilmente se encuentran casos, sobre todo cuando se ha llevado a cabo de forma inadecuada y con efectos indeseables la prestación del servicio.

Las pautas en materia de intrusismo de nuestro Colegio han sido tomadas y tenidas en cuenta como modelo a nivel nacional. Y lo mismo se puede decir de la actividad de formación continuada cuyo objetivo es la mejora constante de los conocimientos científicos de los dentistas gaditanos.

–¿Cómo es el dentista tras la pandemia?

–El dentista ha estado y está a la altura de las circunstancias en todo momento implementando en nuestras clínicas todas las medidas y protocolos de protección establecidas por las autoridades sanitarias y el Consejo General de Dentistas de España procurando que nuestro entorno de trabajo fueran lugares seguros para los pacientes y los profesionales. Hemos vivido una situación muy difícil para todos donde se ha demostrado la gran fortaleza de esta sociedad. Hemos sido considerados profesionales esenciales ya que la salud bucodental es esencial, y no hemos parado en nuestro empeño por dar lo mejor de nosotros mismos. Durante todo este tiempo hemos seguido formándonos y prestando desde el colegio un servicio diario, velando porque nuestros colegiados contaran con las herramientas y la información necesarias para su desarrollo laboral dentro de la situación extraordinaria que estamos viviendo para ofrecer a la población de la provincia de Cádiz la máxima seguridad y calidad en la asistencia bucodental.

Garantía

El Ilustre Colegio de Dentistas de Cádiz es quien garantiza tanto para profesionales como para pacientes la práctica odontológica en la provincia de Cádiz. El dentista colegiado no sólo garantiza su cualificación y la prestación de su servicio, sino que está respaldado por una institución oficial que a la vez vela por el bienestar del paciente. De suceder una situación indeseable o de disconformidad, tanto el profesional como el paciente gozarán de la asistencia necesaria del Colegio.La colaboración con las administraciones públicas en campañas de promoción contra el intrusismo así como el endurecimiento de penas en casos donde el servicio prestado ha culminado en negligencia son medidas que el Ilustre Colegio de Dentistas de Cádiz ve necesaria para combatir una situación indeseable para todos.En cuanto al control y regulación de la publicidad sanitaria, le diré que la salud en modo alguno puede ser equiparada con otro bien de consumo, no se trata de estimular el consumo sino de promover la buena salud oral de la población. La formación continua es casi una obligación para el buen profesional y el dentista no ha parado en querer crecer para aportar las mejores técnicas a sus pacientes. La alta especialización que el mercado laboral impone hace que el profesional tenga que apostar por la formación continua de cara a la mejora constante de su servicio y en esta dinámica trabaja el Colegio de Dentistas.