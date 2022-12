La Asociación de Reyes Magos de Jerez: "Los jerezanos hubieran agradecido el regreso de la cabalgata al centro"

Ante la polémica generada por el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos 2023, la presidenta de la Asociación de Reyes Magos, Gemma García Bermúdez, ha enviado una carta a todos los que han encarnado a Melchor Gaspar y Baltasar en dicha comitiva, en la que ha destacado que desde mitad del mes de octubre, "se han estado manteniendo reuniones con el Ayuntamiento, concretamente con la delegación de Fiestas, para tratar este tema. Desde el principio se hizo constar nuestra deseo de que, de cara a recuperar la normalidad, la cabalgata volviese a retomar el recorrido de años anteriores, y así recuperar el habitual ambiente navideño, de ilusión y magia que el Covid nos arrebato en los años 2021 y 2022. Sabemos que los jerezanos y jerezanas, grandes y pequeños lo agradecerán", y así se hizo enviando un correo a la alcaldesa, Mamen Sánchez, y al delegado de Fiestas, Rubén Pérez.

Dicha carta añade que en posteriores reuniones, "se expusieron los motivos y argumentos por los que, con casi total seguridad, se volvería a retomar el recorrido del año 2022. Dichos motivos eran la seguridad del recorrido, la amplitud, el aparcamiento y la incidencia 0 acreditada por el CECOP (policía, movilidad, sanitarios...), y que se trabajó conjuntamente, un recorrido alternativo, pero no fue aprobado".

Con lo expuesto, García Bermúdez ha querido dejar constancia de que la Asociación "no se ha mantenido al margen en ningún momento de esta situación, y así lo hemos hecho constar. La decisión del recorrido compete directamente al Ayuntamiento y nuestra asociación es meramente un órgano consultivo, por lo tanto si ya tenían una decisión tomada, nosotros no podíamos hacer nada. Nuestra Asociación debe volcarse en apoyar a los Reyes, en este caso 2023. Hacer que su campaña sea fructífera en lo que verdaderamente importa que son los niños y niñas de Jerez, en las asociaciones que cada año esperan recibir una donación y que el día 5 sea un día de ilusión para los más pequeños".

La presidenta pide a los asociados "no enturbiar el trabajo que están realizando, del que doy fe que es muy intenso y del que están muy ilusionados. A ninguna de sus Majestades os hubiese gustado que la polémica hubiese manchado vuestra campaña y que quedara al margen vuestro trabajo por una discusión pública donde vosotros no teníais nada que hacer. Os agradecería no hagáis declaraciones que perjudiquen a nuestra Asociación y manchen el trabajo que venimos realizando. No olvidemos para qué estamos aquí, por los niños y para los niños, y es lo único que nos debe importar".