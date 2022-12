La gran fiesta familiar de los Reyes Magos en la Real Escuela

La campaña de los Reyes Magos no se para por la lluvia y tiene este sábado a las 12 del mediodía una nueva cita con la gala que la Real Escuela dedica a sus Majestades de Oriente. El 'Espectáculo de los Reyes Magos' se presenta como un evento para toda la familia en el que, además de la exhibición de los caballos, tendrá un especial protagonismo la Cartera Real y su cortejo, quienes recogerán las cartas de los niños y niñas para Melchor, Gaspar y Baltasar.

Loli Argudo, representante de la Fundación Alalá que este año encarna a la Cartera Real, saludará también a todos los asistentes desde un enganche que pasará por el picadero de la Real Escuela. También estarán presentes en la grada Carmen Oliva, Germán Cordero y Javier Benítez, encargados este año de repartir la magia e ilusión de los Reyes en Jerez.

Compra de entradas

Las entradas para el ‘Espectáculo de los Reyes Magos’ se pueden adquirir al precio de 10 euros de manera anticipada en varios puntos de venta: Taberna Jerez (plaza del Arenal, 16), Licojerez (c/ Córdoba, 22), Secovisa (Parque Empresarial, c/ Investigación, 2), Mimuchi (c/ Honda, 9) y Bambú (Parque Empresarial, avenida de la Ilustración). También es posible reservarlas llamando al teléfono 601 401 391.