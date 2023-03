De la Medicina a la Belleza y Viceversa

Suele decirse que lo que importa está en el interior, y aunque en un mundo ideal quizá esto sería cierto, la realidad es que lo que se muestra por fuera también influye tanto en la percepción que tienen los demás como en la propia y produce una importante huella en nuestra autoestima.

“No podemos reducir un problema cutáneo a algo meramente físico, sino que hemos de tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con nuestro aspecto también genera un impacto en nuestro plano emocional y viceversa”

Cuando el paciente viene a consulta, y aunque a veces no sea consciente de ello, no solo busca mejorar su aspecto físico, sino también su salud mental y emocional, esto a su vez es básico para su bienestar social. Me veo bien- me siento bien- Me relaciono mejor con mi entorno.

Los tratamientos médico estéticos pueden ayudar a los pacientes a sentirse mejor y a aumentar la confianza en sí mismos, pues verse bien ayuda a sentirse mejor. La autoestima contribuye en la salud en general, y en este camino, ponemos, como médicos y desde la Medicina Estética, todas las herramientas, la ciencia, el conocimiento y el asesoramiento a disposición del paciente”.

Estoy convencida que en un futuro se valorarán los resultados de las técnicas estéticas por los cambios que supondrán en el estado de ánimo y en la calidad de vida, más que por los meros cambios físicos, pues su fin último es la búsqueda del bienestar con uno mismo; salud mental, salud física, salud social.

Nada más profundo que la piel

Soy consciente cuando realizo los tratamientos, que las manos que usan la aguja, el rayo láser, o el ácido, son solamente instrumentos, que aplicados en la arruga, la cicatriz o el surco, donde en realidad están actuando, es a un nivel mucho más profundo que la piel; están “tratando” profundamente el ánimo y la autoestima del paciente. Medicina-Belleza-Salud nuevamente. Por eso me resulta tan apasionante después de 20 años de dedicación en exclusiva a la medicina estética facial.

Medicina Estética su origen y evolución

La belleza y el cuidado cosmético han sido de interés para la humanidad desde la antigüedad, así lo demuestra el Papiro de Ebers que data del 3.500 a.c, donde se detallan fórmulas cosméticas. De igual forma, los Egipcios contaron con su propia versión, el Papiro de Edwin Smith del 2.200 a.c, que describe diversos tratamientos faciales.

Durante el Renacimiento y el Barroco se recupera el maquillaje y el cuidado de la imagen que había sido desechado por el concepto de belleza de la edad media, ligada al bien y a Dios. En este periodo aparecen tratados de belleza con explicaciones para combinar productos químicos de uso cosmético. En el Romanticismo la belleza sofisticada llega a su máximo auge.

Como podemos observar, desde la antigüedad, y con más o menos variantes según épocas y países, se han aplicado técnicas para el mantenimiento y la promoción de la estética y la belleza femenina y masculina. Durante los primeros decenios del siglo XX, una serie de factores se combinan para formar un cuerpo de doctrina médico de los conocimientos referentes al saber y el quehacer relativos a la estética y belleza. Son, entre otros:

- El hecho de que muchas especialidades médicas no tratasen afecciones estéticas.

- La elevación del nivel de vida, que hace que gran parte de la población solicite cuidados estéticos, requiriendo especialmente profesionales cualificados.

- El aumento en la longevidad proporciona una base clínica de enorme importancia, al aumentar el número de personas afectadas de patología estética.

- Las técnicas relacionadas con la estética se hacen cada vez más complicadas y requieren un conocimiento, tanto de sus bases técnicas, como de su aplicación clínica, que sólo puede poseer debidamente un Licenciado en Medicina.

- La responsabilidad legal de las actuaciones practicadas, dado el grado de tecnicismo de la Medicina Estética, sólo puede ser asumida por un profesional médico.

La Medicina Estética comenzó a organizarse internacionalmente con la constitución, de la Sociedad Francesa de Medicina Estética, cuyo promotor y primer presidente fue el Dr. Jean Jacques Legrand. Seguidamente fueron fundándose diversas sociedades nacionales, entre ellas, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) en 1984.

Como veis, la Medicina Estética ha experimentado una evolución a lo largo de la historia que culminó, como no podía ser de otra manera, en la profesionalización del sector. Aún hoy en día sigue evolucionado para que nosotros, los médicos, que amamos esta profesión, podamos ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Esto contribuye, por extensión, a que tengan una mejor salud emocional, y por ende, conseguir bienestar general.

Medicina Estética por médicos

Sin duda, el diagnóstico médico se convierte en un indispensable a la hora de realizar un tratamiento de este tipo ya que la mejor manera de lograr una mejora o rejuvenecimiento facial adecuado es mediante un conocimiento detallado de la anatomía facial y una comprensión clara de los cambios anatómicos dinámicos y volumétricos que se van produciendo con el paso del tiempo.

La tendencia actual en Medicina Estética

La tendencia actual se aleja de los cánones de belleza marcados para perseguir potenciar la exclusividad de la belleza personal. Ya no nos guiamos por cánones de belleza preestablecidos, sino que mejoramos los propios rasgos, potenciando su belleza natural.

Cada vez más los pacientes demandan protocolos por el deseo de verse mejor sin maquillaje, buscando la naturalidad y “frescura”; es decir, tener la piel más descansada buscando un efecto muy natural y radiante. Intentar depender menos del maquillaje es algo cada vez más frecuente. Es también una consecuencia de la tendencia actual de cuidarnos la piel en general más –no solo centrándonos en la eliminación de las líneas de expresión, por ejemplo, – sino también buscando la mejora de la calidad de la piel para vernos mejor”.

Ya, hemos empezado a vivir, la era de la medicina estética como forma de prevención y siempre basada en la armonía, la simetría y el equilibrio. La medicina estética entendida como un método para conseguir la mejor versión de nosotros mismos , gracias a tratamientos no invasivos y a la aplicación de los avances tecnológicos a la medicina.

Medicina Estética de futuro

Sin duda estará marcada, por el desarrollo de la Ingeniería Médica, es decir de soluciones tecnológicas y sus variantes aplicadas a la medicina en general y la estética en particular, así como a la inteligencia artificial con la que trabajaremos desde nuestras consultas.

Mi concepto de belleza

¿Sabes que pienso que hay arrugas que sí son bellas? ¡Y es que a veces es así! ya que no se trata de quitar arrugas con obsesión, se trata de buscar la armonía, la proporción y las expresiones positivas. Esto nos definirá en un paciente su sello personal con la mejor versión de sí mismo.

La belleza es un concepto global, es decir no depende de zonas sueltas si no de la interacción de todos los elementos. Belleza no son unos labios u ojos bonitos, belleza es la armonía, la proporción, equilibrio, serenidad, luz, etc de todos los rasgos.

Y, sobre todo, la belleza es naturalidad. El envejecimiento es un paso a paso ineludible. No se trata de no envejecer, que es imposible, si no de envejecer bien, de una manera equilibrada en la que nos reconozcamos y crezcamos como personas. Los últimos avances nos permiten ayudar a rejuvenecer con elegancia y discreción con técnicas mínimamente invasivas.

Combinar para ganar

Es importante destacar que el éxito de estos procedimientos médico estéticos está siempre en un buen DIAGNÓSTICO MÉDICO, la individualización del paciente, la experiencia del doctor, la utilización de productos de altísima calidad, última tecnología y en la mezcla de protocolos para conseguir resultados naturales que no denoten que hemos pasado por consulta.