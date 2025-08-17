La comunidad extremeña se enfrenta a una grave emergencia ambiental a causa de los cuatro incendios forestales permanecen activos y, según las estimaciones, ya han destruido alrededor de 25.000 hectáreas de terreno.

La tensión se ha trasladado también al ámbito social. En la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera, la celebración de un espectáculo pirotécnico en pleno avance de las llamas ha generado una fuerte controversia. Un bombero denunció públicamente la decisión a través de sus redes, cuestionando la falta de responsabilidad en un contexto tan delicado. E

Las imágenes del evento, captadas por una vecina, se difundieron rápidamente: los fuegos artificiales iluminando la noche mientras, en segundo plano, el incendio devoraba la montaña. La escena, que contrastaba fiesta y tragedia, desató una oleada de críticas.

La portavoz socialista en el municipio, Cristina López, también se sumó a las reacciones, reprochando la falta de sensibilidad mostrada en un momento en el que “gran parte de la provincia de Cáceres está ardiendo”.