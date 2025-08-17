Pedro Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática
El presidente del Gobierno ha visitado las zonas afectadas por los incendios en Orense y León
El Rey visita el cuartel de la UME en Torrejón de Ardoz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a facilitar todos los recursos necesarios a las comunidades autónomas para extinguir los incendios que asolan España y ha propuesto un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática que deje fuera la lucha partidista.
En una declaración tras visitar las zonas afectadas por los incendios forestales en Orense, Sánchez ha señalado que hay que mejorar las capacidades para luchar contra los fuegos por el agravamiento de los efectos de la emergencia climática.
También te puede interesar
Lo último