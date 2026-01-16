Un estudio identifica el papel clave de las células senescentes en el cáncer de mama

Un estudio preclínico liderado por el Hospital del Mar Research Institute y el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia de Barcelona ha descubierto que las células senescentes, aquellas que dejan de dividirse y se acumulan en el organismo con la edad, influyen de forma decisiva en la evolución del cáncer de mama.

La investigación, publicada este viernes en la revista Science Advances, ha analizado en modelos animales el papel de estas células en el crecimiento de los tumores y la aparición de metástasis.

Los investigadores han concluido que las células senescentes, también conocidas como células zombi, pueden favorecer o frenar la progresión del cáncer de mama según cómo se actúe sobre ellas.

Para ello, los investigadores han desarrollado un nuevo modelo transgénico de ratón, con ADN modificado en laboratorios, que permite estudiar con mayor precisión la interacción entre las células senescentes, el sistema inmunitario y las células cancerosas durante las primeras fases del tumor.

Los resultados del estudio han mostrado que eliminar las células senescentes en un momento inicial del desarrollo tumoral puede tener un efecto contraproducente en el paciente, ya que favorece la proliferación del cáncer y la formación de metástasis.

Esta consecuencia se produce a través de los macrófagos, unas células inmunitarias grandes que vigilan el cuerpo para protegerlo pero que, en ausencia de las células zombi, se incorporan al tumor y contribuyen a su crecimiento.

El proceso se explica porque, al desaparecer las células senescentes, los macrófagos pasan a favorecer el crecimiento del tumor al producir la citocina CCL2.

La citocina CCL2 es una molécula nociva que, por un lado, estimula las células cancerosas para que crezcan y se multipliquen de forma descontrolada y, por otro lado, bloquea la acción de los linfocitos T, los responsables de atacar y destruir el tumor.

De este modo, el estudio evidencia que el propio sistema inmunitario puede acabar protegiendo al tumor cuando se eliminan las células senescentes sin una estrategia adecuada.

Riesgos y nuevas vías terapéuticas

La investigadora Marta Lalinde Gutiérrez, del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, ha advertido del riesgo de aplicar terapias antienvejecimiento basadas en la eliminación de células senescentes sin tener en cuenta el contexto oncológico.

No obstante, el estudio también apunta a una posible estrategia terapéutica prometedora, ya que la combinación de la eliminación de las células senescentes con inhibidores de la molécula nociva CCL2 ha logrado reducir el tamaño del tumor y eliminar las metástasis en los modelos animales.

"La clave está en actuar en el momento adecuado y combinar ambas intenciones", ha señalado Lalinde, quien subraya que este enfoque podría ser beneficioso en el tratamiento de fases iniciales del cáncer de mama.

El director del Hospital del Mar Research Institute , Joaquín Arribas, ha avanzado que el equipo trabajará ahora para desarrollar inhibidores de CCL2 y validar los resultados en muestras de pacientes.

La investigación ha contado con la financiación de la Fundación La Caixa, el CIBER de Oncología, la Breast Cancer Research Foundation y la World Cancer Research Fund.