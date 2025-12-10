Doce detenidos de una banda criminal por 22 robos en camiones estacionados en Toledo

La Guardia Civil ha detenido a doce personas pertenecientes a un grupo criminal al que se le atribuyen 22 robos en camiones estacionados en Toledo, Madrid y Guadalajara, y también se les han incautado tres camiones de gran tonelaje, un turismo y mercancía valorada en 800.000 euros.

El instituto armado ha informado en un comunicado de que esta operación, denominada Hispan, comenzó tras el aumento de robos en camiones estacionados en áreas logísticas y de servicio de Ocaña (Toledo).

Con el inicio de las investigaciones, los agentes pudieron confirmar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, con un claro reparto de funciones, planificación previa y movilidad geográfica entre diferentes provincias.

Los autores se reunían en áreas de servicio próximas a Madrid y, desde allí, se desplazaban a los distintos puntos previamente seleccionados para cometer los robos.

Cortaban las lonas de los camiones, sustraían mercancía de alto valor económico, como electrodomésticos, cobre, productos de automoción y farmacéuticos, con lo que ocasionaban un importante perjuicio a las cadenas de suministro y al transportista. A continuación, dejaban 'enfriar' los productos sustraídos antes de venderlos en el mercado clandestino.

En la primera fase de la operación se intervinieron dos camiones de gran tonelaje, uno cargado con 292 baterías de automoción y otro con productos farmacéuticos valorados en 531.000 euros. Estos bienes recuperados pudieron ser entregados a sus legítimos propietarios. Tras los resultados iniciales, los investigadores detectaron un cambio de estrategia en la organización, que pasó a ocultar los camiones en polígonos industriales y a almacenar la mercancía robada en trasteros de alquiler de la Comunidad de Madrid.

En una segunda fase, la Guardia Civil ha detenido en Madrid a seis personas que viajaban en un camión cargado con conservas sustraídas. Además, en el registro de uno de los trasteros se localizaron y aprehendieron 466 baterías, 730 placas fotovoltaicas y diversa mercancía de alto valor económico. La fase final ha tenido como resultado otras seis detenciones y la investigación de otras tres personas por su vinculación con la organización, y a una cuarta por un delito de receptación de mercancía de alto valor económico.