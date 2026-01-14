Ayuso sobre las acusaciones de agresión sexual de Julio Iglesias: Madrid "jamás contribuirá al desprestigio" del cantante "más universal"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse las denuncias contra Julio Iglesias por agresiones sexuales, ha asegurado en su cuenta de la red social X que la Comunidad de Madrid "jamás contribuirá al desprestigio" del cantante "más universal". "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha escrito Díaz Ayuso en la red social X.

Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, según una investigación realizada por dos medios en español, eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos. Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.

De este modo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado públicamente sobre una denuncia restándole cualquier atisbo de credibilidad a la denuncia de las dos mujeres que han relatado que trabajaron para Julio Iglesias en 2021, denunciando públicamente haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante español en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.

Brutales "agresiones sexuales y terror en la mansión" del artista

Una empleada doméstica y una fisioterapeuta relatan episodios de tocamientos no consentidos, penetraciones digitales, bofetadas y vejaciones tanto físicas como verbales, según una investigación publicada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias. Las acusaciones detallan un ambiente laboral de control, acoso y terror en las mansiones del artista, donde las trabajadoras sufrían jornadas extenuantes de hasta 16 horas diarias sin contrato escrito. Rebeca, nombre ficticio de la empleada doméstica que tenía 22 años entonces, afirma que era llamada a la habitación de Iglesias, de 77 años en aquel momento, donde el cantante la penetraba anal y vaginalmente con los dedos sin su consentimiento. "Me usaba casi todas las noches", declara en entrevista. "Me sentía como un objeto, como una esclava".