La socialista Remedios Palma asume la Alcaldía de Olvera

La socialista y ex delegada territorial de la Junta de Andalucía, Remedios Palma, es dese hoy la nueva alcaldesa de Olvera, tras la renuncia del que fuera regidor los últimos 20 años, Francisco Párraga (PSOE). El pleno del Ayuntamiento de Olvera ha investido este lunes a Remedios Palma como nueva alcaldesa de la localidad, cargo que asumirá hasta concluir el actual mandato.

Durante el discurso de investidura, Remedios Palma tuvo palabras emotivas para el ex alcalde Francisco Párraga, presente en la sesión pues mantendrá su acta de concejal hasta final del mandato. Párraga renuncia a su cargo tras su jubilación.

“Paco me contagió la pasión por la política. He trabajado en todos sus mandatos y siempre he admirado su temple y su capacidad reflexiva. Ha sido un alcalde humilde, austero y muy tolerante, respetuoso con todas las Corporaciones. Conoce la historia de nuestro pueblo, es un defensor de sus tradiciones e innovador en la búsqueda de oportunidades para Olvera. Ha sido un gran alcalde”. Con estas palabras arrancó su discurso la que ya es por derecho la primera alcaldesa mujer de la Historia de Olvera. Palma dijo que toma posesión “con la responsabilidad que nos otorgó las urnas en las pasadas elecciones municipales y con la legitimidad que nos ofrece la ley. Asumo el cargo con mucha ilusión y con la humildad, que me han enseñado en mi casa. También lo hago con orgullo por ser la primera mujer que ocupa este cargo en el Ayuntamiento de Olvera. La Democracia paritaria y las listas cremalleras es un avance, que hace posible que haya más de 1.889 mujeres alcaldesas frente a más de 6000 alcaldes. Por eso asumo el cargo con orgullo por las que renunciaron y por las que vendrán que serán muchas”.

Además, la flamante alcaldesa quiso en su intervención dejar claro que este relevo en la Alcaldía “no garantiza las futuras elecciones a nadie que no quiera el pueblo. Así se ha demostrado en nuestra Democracia local en otras elecciones. Este relevo es un ejercicio de responsabilidad política y así lo he trasmitido gracias al apoyo decidido de mi equipo de gobierno y el respeto de la oposición a la lista más votada”. Remedios Palma, igualmente, habló de su hoja de ruta y sus aspiraciones argumentando que “soy una mujer de consenso, diálogo, atenta escucha y tengo de compañero de viaje al bien común, el trabajo diario y la búsqueda constante de oportunidades para el pueblo. Ejercerá mi cargo con dos premisas por bandera que he aprendido de Francisco Párraga : tener siempre las puertas abiertas para todos los vecinos de Olvera, confiar plenamente en los trabajadores del Ayuntamiento y en el equipo de concejales y concejalas”, concluyó