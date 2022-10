El Pleno ratifica la renuncia del ya ex alcalde de Olvera Francisco Párraga

El Pleno del Ayuntamiento de Olvera ratificó este viernes la renuncia del alcalde socialista Francisco Párraga para seguir en su cargo tras 20 años en el poder. La sesión extraordinaria se celebró con la presencia de todos los miembros de la Corporación pertenecientes a los grupos Socialista, del Partido Popular y de Adelante Olvera, quienes tuvieron palabras emotivas hacia el que ha sido el regidor de este municipio casi dos décadas y edil del mismo durante 34 años.

A siete meses de finalizar este mandato, el PSOE presentará en el próximo pleno a la actual teniente de alcalde y ex delegada territorial de la Junta, Remedios Palma, para que asuma el testigo de Párraga en el sillón de la Alcaldía hasta que se celebren los comicios municipales de 2023.

Abrió la sesión para dar lectura a su renuncia el ya ex alcalde, Francisco Párraga, quien esgrimió como argumentos para dimitir su reciente estrenada jubilación, motivos familiares y de salud, y la decisión de no presentarse como candidato del PSOE a las elecciones. “Me toca irme y acabar esta experiencia. Tras mi jubilación, dije que me daba un tiempo hasta la feria de septiembre y como responsable de esta fiesta quería llegar hasta aquí para cerrar este ciclo”, dijo. El ex ya alcalde de Olvera añadió que “le he dedicado bastante tiempo de mi vida a la política y es tiempo de marcharme. Habré hecho cosas bien y también me habré equivocado. Siempre he dicho que equivocarse es bueno porque se aprende. De éxito se puede morir uno, de equivocarse no se muere nadie”. En el capítulo de agradecimientos, Párraga se refirió a su partido por permitir presentarse a seis de las once convocatorias municipales que ha habido; a todas las Corporaciones municipales que ha presidido y a la oposición por “la gestión compartida que es de todos”.

Y empezó el turno de palabras el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Antonio Villalba, quien agradeció el “tiempo dedicado” a la vida pública del ex regidor y el “deseo de que le vaya bien en esta nueva etapa”. Siguió la intervención el portavoz de Adelante Olvera, Rafael Pérez Jaramillo, que se refirió a la trayectoria de Párraga y al ejercicio del servicio público “para recuperar la comprensión de que la política está presente en todos los ámbitos”. Cerró la ronda de portavoces, Ramón Núñez, del PSOE, que señaló la preocupación del regidor saliente a lo largo de sus mandatos por “buscar el bienestar de los vecinos”.

Concluyó el turno de intervenciones la teniente de alcalde socialista, Remedios Palma. “Si tuviera que dar un nombre de ejemplo en política sería el suyo. Ha sido un alcalde humilde, sencillo, muy tolerante y un hombre con las puertas abiertas siempre de su despacho para recibir sin citas y sin protocolos (…). Un hombre respetuoso con todas las Corporaciones Municipales y un alcalde del pueblo, defensor de las tradiciones e innovador en la búsqueda de oportunidades”, terminó.

La siguiente sesión plenaria para elegir al nuevo regidor no tiene fecha aún, aunque se baraja la opción del lunes 7 de noviembre.Entonces el PSOE, que gobierna en minoría en el pueblo, presentará como candidata a Remedios Palma, que si consigue los apoyos se proclamará nueva alcaldesa para agotar los siete meses que restan para concluir este mandato.

En las elecciones municipales de 2019, el PSOE volvió a gobernar en este municipio de la mano del ex alcalde Francisco Párraga, que consiguió en la urnas seis de los 13 concejales que conforman el pleno municipal. Por su parte, Adelante Olvera, con Rafael Pérez Jaramillo como candidato, consiguió cinco ediles para su formación. Y la tercera fomación que concurrió a los últimos comicios municipales, esto es el Partido Popular, cuenta con dos ediles en el seno del pleno del Ayuntamiento serrano de Olvera.