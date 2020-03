"No permitiremos que nuestros mayores se nos mueran en nuestras manos"

El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha lanzado un grito de desesperación para que todas las autoridades del Estado intervengan en la localidad para frenar el brote de coronavirus desatado en su localidad y cuyo origen está en la residencia de mayores del pueblo, donde residentes y plantillas tienen el virus, sumando 58 positivos. De los 39 ancianos que residen en este centro, 18 de ellos están ya ingresados en hospitales, dos han fallecido, pero el resto continúa en las instalaciones. Y 20 trabajadores de la plantilla también son positivos.

El alcalde denuncia la falta de material y de ayuda del resto de administraciones y ha expresado que "no permitiremos que nuestros mayores se nos mueran en las manos". Habla de falta de oxígeno en el centro para atenderlos y falta de equipos sanitarios. "Está trabajando parte de la plantilla, con 37 y media de fiebre, y el equipo de gobierno poniendo lavadoras". Aguilera dice que lleva cuatro días rogando la intervención de las autoridades en Alcalá del Valle y plantea que se adecuen los edificios municipales y el hotel para poder tratar allí a los afectados.

"La plantilla de la residencia está echando 20 horas de trabajo, con fiebre y España tiene que saberlo. No voy a permitir que nuestros mayores se mueran en la residencia. Ni que se los lleven sin saber los familiares a qué hospitales van. Le ofrecemos a la Junta de Andalucía edificios preparados como la piscina, la guardería para que se atienda allí. Hay mucha gente que se puede salvar", añade.

En su alarmante intervención, el alcalde explica que "el virus se está extendiendo en el pueblo. Si ahora no tenemos oxígeno, qué va a pasar después". Ruega, además, que se realicen pruebas a todos los vecinos del pueblo. "Tengo que saber la intensidad de esta situación para proteger a mi población. Y si no tienen Kits que los busquen. Estamos en un estado de alarma y las autoridades no se han enterado. Mandan una ambulancia para cuatro enfermos ¿Esas son las medidas de protección? Llevamos cuatro días denunciando esto y no sabemos a dónde acudir. Y sólo me dicen que el alcalde se vaya a su casa y si nos vamos quién se ocupa de esto". concluye.